"Добрата фея" в "Ергенът: Любов в рая": Планът е да отстраним злото (ВИДЕО)

Поредният епизод на "Ергенът: Любов в рая" бе изпълнен с много емоции, като в основата отново бяха трима участници - бизнесменът Красимир, инфлуенсърката Шермин и певицата Киара, която състави неочаквана стратегия с Благовеста. Двете измислиха план, чрез който певицата да успее да се срещне насаме с Красимир по време на коктейла. Бонбонова пое ролята на „добрата фея“ и първа направи опит да привлече бизнесмена за разговор.

Възможността за осъществяване на плана им обаче беше застрашена заради поведението на Анна-Шермин. Когато Блага се опита да покани Краси на разговор, инфлуенсърката се намеси и категорично отказа. Бонбонова обаче продължи да настоява и сле кратък спор Красимир в крайна сметка се съгласи да разговаря с Благовеста.

"Планът е Киара да отстрани злото от къщата", коментира Блага пред камерите.

По рано през деня Краси и Киара успяха да си поговорят насаме, далече от останалите участници.

Опит за помирение

Междувременно Шермин и Габриела се опитаха да оправят отношенията си, след като вече станахме свидетели на доста остри изказвания, обиди и дори опит за физически сблъсък. Габи призна на Шермин, че въпреки случилото се я обича. Обсъждайки проблемите си, двете стигнаха до извода, че взаимно си дължат извинения.

"Даже няма очи да се извини! Извини се с душа, но не и с думи. Просто се извини по нейн начин", каза Габи за Шермин.

