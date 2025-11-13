Любопитно:

Бивш капитан на ЦСКА: Янев е психолог и манипулатор, но стилът му на игра няма да донесе някакъв голям успех

Христо Янев е психолог и манипулатор, но стилът му на игра няма да донесе някакъв голям успех на ЦСКА“. Това заяви един от бившите капитани на „армейците“ Николай Бодуров. Централният защитник говори в предаването „Шампионски игри“ като бе категоричен, че наставникът на „червените“ трябва да изповядва много по-офанзивен футбол, за да може тимът да постигне целите си и да радва феновете.

Николай Бодуров познава отлично Христо Янев, след като двамата бяха съотборници в Литекс. След това пък работиха заедно в Пирин Благоевград, където офанзивният халф бе треньор на бранителя. Именно при „орлетата“ взаимоотношенията им рязко се развалиха.

„Наставникът на ЦСКА трябва да изповядва по-офанзивен футбол“

„За мен Ицо Янев излезе в мача да не го загуби. Работил съм с него и знам. Янев пое ЦСКА в момент, в който отборът нямаше как да е по-зле, това беше истината. Всеки ги биеше. И който и треньор да беше дошъл, щеше да има промяна. Силно негово качество е, че е психолог и повече манипулатор – може да извлече максимума от футболистите, да ги накара да се раздават. Това е голям плюс на един треньор. Стилът му на игра обаче не мисля, че ще донесе някакъв голям успех“.

„Наставникът на ЦСКА трябва да изповядва по-офанзивен футбол. Аз бях в отбора с по-дефанзивен треньор – Нестор Ел Маестро. За Европа – да, разбирам, но в България да се изчакваш с някой отбор на „Армията“, нали на 20-ата минута ще те освиркат. Освен това в стартовите 11 още има много пропуски“.

„Лапеня няма качества за ЦСКА, а той е капитан даже. Може да е много добро момче, да умее да подава топката, но няма как да си централен защитник и да си 45 килограма. Затова и мисля, че Ицо Янев излезе с трима в отбрана. Сангаре щеше да го носи на гърба си. Бавен, слаб физически, с топката е много добре, но без нея – не“, заяви бившият капитан на ЦСКА.

Бойко Димитров
