Канада драстично орязва квотата за чужденци

През 2026 г. Канада се готви значително да ограничи броя на временните жители, които ще могат да влязат в страната, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на новия имиграционен план на правителството. Според новия федерален бюджет Канада планира да приеме 385 000 временни жители през 2026 г. - с 43% по-малко от планираното за 2025 г. През следващите две години квотата ще намалее допълнително до 370 000.

Имиграционен план

За сравнение, миналогодишният имиграционен план предвиждаше над 516 000 нови временни жители. Министърът на финансите Франсоа-Филип Шампан казва, че канадското правителство е ангажирано с връщането на имиграцията до „по-устойчиви нива“. „Канадците разбират, че сме достигнали своите граници. Не затваряме вратите, но се движим към по-балансиран подход.“, каза той.

По-малко студенти и сезонни работници

В документа се посочва, че броят на временните чуждестранни работници през 2025 г. вече е намалял наполовина в сравнение с предходната година, а броят на международните студенти е намалял с 60%. Броят на търсещите убежище също е намалял с приблизително една трета. Въпреки това Канада планира да продължи да предоставя постоянно пребиваване на 380 000 души годишно, както и миналата година.

Икономическите ползи

Новият подход има за цел по-добро съгласуване на имиграцията с икономическите нужди на страната. Правителството се стреми да увеличи дела на икономическите мигранти сред всички новопристигнали от 59% на 64% в рамките на три години. Планира се и еднократна мярка за ускоряване на предоставянето на статут на постоянно пребиваване на 33 000 притежатели на работни визи и стартирането на нова програма за притежатели на американски визи H-1B, особено в технологичния сектор. Освен това правителството инвестира 1,7 милиарда долара за 13 години, за да привлече висококвалифицирани изследователи в канадските университети.

Обществено мнение

През последните пет години броят на канадците, които смятат, че страната приема твърде много имигранти, се е увеличил значително – сега надхвърля 56%. В същото време организации за правата на човека критикуват новата политика.

„Това е опит да се обвинят мигрантите за проблеми, които самото правителство е създало – от недостиг на жилища до претоварена здравна система“, каза Саид Хюсан от Мрежата за правата на мигрантите.

Въпреки противоречивите оценки, правителството настоява, че намаляването на имиграцията е така необходима мярка, насочена към стабилизиране на пазара на труда и намаляване на тежестта върху социалните системи на страната.

Снимки: Getty images

