Бъркането в джоба нагледно: Вижте колко пари губим всеки месец с новия бюджет

Около 232 лв на месец изчезват от джоба на всеки работещ заради промените в бюджета. Това заяви председателят на БЕСКО Добромир Иванов. Той пресметна, че за година всеки работник губи около 2700 лв, а при семейство от двама работещи щетите са около 5500 лв.

Иванов се възмути от действията на правителството относно бюджета, заявявайки, че политиците и цялата обществена администрация са обществени служители и те оперират с нашите пари, а забравят това.

Изчезващите пари

Още: Каримански: Бъркат в джоба на българите, за да платят чуждите заплати

Той онагледи какво се случва, ако получавахме 4000 лв заплата през годините. Така стана ясно, че 4000 лв. през 2021 г., се равняват на 3950 лв. през 2022 г., 3907 лв през 2024 г., 3860 лв през 2025 г. и на 3768 лв през 2026 г. Ето така парите от джоба ни буквално излитат, само заради решения, касаещи бюджета.

Сметката с дадения пример е, че даваме през данъци и осигуровки 24 000 лв за 45 000 лв, които сме изкарали годишно.

Война срещу 2 милиона работещи

Тези промени в парите, които в крайна сметка получаваме, идват от измененията, касаещи осигуровките - вдигането на максималния осигурителен праг и вдигането на максималната осигурителна тежест. Най-потърпевши според Иванов са коректните - хората, работещи на светло, на които държавата директно бърка в джоба. Това е война срещу 2 милиона работещи, категоричен бе той, като допълни, че става въпрос за мярка за борба за гласове.

Още: КНСБ поиска 10% ръст на заплатите и промяна на данъчната система

Иванов сподели, че хора, които работят в сивия сектор, имат своите валидни аргументи, защото държавата не осигурява качествена среда на живот срещу парите, които получава, и следователно мотивацията да бъдеш изряден платец изчезва.

Източник: БГНЕС

Все по-скъпо за работодателите

Един работещ става все по-скъп на работодателя си, допълни Иванов. Той показа данни как разходите на работодателите са се увеличили от 5425 лв през 2021 г. до 5750 лв през 2026 г. Така излиза, че всеки работник е с 325 лв. месечно по-скъп на работодателя си. Тези пари са загуба и за работодателя, и за служителя, и ако не бяха взети, са пари, които можеха да са увеличение на заплатата, бонуси или придобивки, категоричен бе той.

Още: Работодателска организация скочи срещу новата минимална заплата

Готви се кампания как легално хората да не плащат данъци и осигуровки, защото има такива начини, заяви експертът. Ако хората, които пишат бюджета си мислят, че свободно могат да ни взимат тези пари, нека си припомнят, че ние пък имаме правото да решим дали да ги плащаме, допълни той.

Дори незаинтересованите са засегнати

Според него всичко това е ясен пример как дори хора, които заявяват, че политиката не ги вълнува, не им се ходи на избори и бюджетът не ги засяга, всъщност търпят финансови загуби заради подобни промени всяка година.

Експертът призова да се интересуваме активно от бюджета и икономическата политика на правителството, защото парите, които държавата ни взима всеки месец, са пари, които бихме могли да ползваме за образование, здраве или култура.