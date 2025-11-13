Любопитно:

В Гърция вече ядат месо само два пъти месечно. "Цените са шокиращи"

13 ноември 2025, 10:04 часа 331 прочитания 0 коментара
В Гърция вече ядат месо само два пъти месечно. "Цените са шокиращи"

Проучване на Агенцията на потребителите показва, че вече гърците си позволяват не повече от два пъти на месец да купуват месо поради високите цени. Цените са шокиращи, казаха гърците пред медиите и подминават щандовете с месо.

Говеждото месо днес се продава за 17 евро килограма, като цената е с 4 евро по-скъпа от миналата година. Тенденцията е до достигне 20 евро за килограм по празниците, гласи проучването, цитирано от БНР. 

Цената на овнешкото месо на едро достигна 10 евро за килограм, докато миналата година беше 7 евро. В магазините килограм се продава за 16 евро.

Още: Военна служба за жените в Гърция от 2026 г.

Овнешките ребра през това лято се продаваха за 9 евро, а сега са на щандовете с цена 13 евро за килограм.

Причината: Шарката и други заболявания по животните

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според животновъдите цените ще продължават да се покачват поради щетите от шарката и други заболявания по животните.

В резултат на тези цени се покачиха всички местни храни, предлагани в ресторантите. Дори сандвичите гирос от средна цена 2,30 евро вече са от 5,5 евро и нагоре.

Още: Гърция пред опасност от наводнения

Властите проверяват кланици и месарски магазини след информация, че внесено от България и Румъния месо се продава като местно производство при много високи цени.

Опозицията за пореден път обвини правителството, че не успява да се справи с покачване на цените на хранителните стоки.

В Гърция: Плуваш сред отпадъци, смрад и кафява вода

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
месо гърция
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес