В Гърция вече ядат месо само два пъти месечно. "Цените са шокиращи"

Проучване на Агенцията на потребителите показва, че вече гърците си позволяват не повече от два пъти на месец да купуват месо поради високите цени. Цените са шокиращи, казаха гърците пред медиите и подминават щандовете с месо.

Говеждото месо днес се продава за 17 евро килограма, като цената е с 4 евро по-скъпа от миналата година. Тенденцията е до достигне 20 евро за килограм по празниците, гласи проучването, цитирано от БНР.

Цената на овнешкото месо на едро достигна 10 евро за килограм, докато миналата година беше 7 евро. В магазините килограм се продава за 16 евро.

Овнешките ребра през това лято се продаваха за 9 евро, а сега са на щандовете с цена 13 евро за килограм.

Причината: Шарката и други заболявания по животните

Според животновъдите цените ще продължават да се покачват поради щетите от шарката и други заболявания по животните.

В резултат на тези цени се покачиха всички местни храни, предлагани в ресторантите. Дори сандвичите гирос от средна цена 2,30 евро вече са от 5,5 евро и нагоре.

Властите проверяват кланици и месарски магазини след информация, че внесено от България и Румъния месо се продава като местно производство при много високи цени.

Опозицията за пореден път обвини правителството, че не успява да се справи с покачване на цените на хранителните стоки.

