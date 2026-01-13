За честни избори: Търсят се 12 000 наблюдатели на вота

Инициативата "Ти броиш" търси 12 000 наблюдатели – по един за всяка изборна секция в страната – за да гарантира честното броене на вота на предстоящите парламентарни избори. Това обяви столичният общински съветник от "Да, България" Симеон Ставрев.

Той уточнява, че всеки наблюдател има право да присъства при броенето на бюлетините, да следи попълването на протокола и задължително да получи копие от подписания секционен протокол.

"Този протокол се снима и се качва в мобилното приложение "Ти броиш", което позволява паралелно преброяване и публикуване на реалните резултати в реално време, още преди данните да стигнат до ЦИК", заявява още той.

Превенция срещу манипулациите

Ставрев коментира, че кампанията е национална и надгражда предишното си издание, като отговаря на повишения риск от манипулации след връщането на хартиената бюлетина.

Той обясни, че ангажиментът на наблюдателите е около 4 часа в изборния ден – влизане в секцията до 1 час преди затварянето ѝ и оставане до приключване на броенето и изготвянето на протоколите. Всеки участник ще получи обучение, материали, удостоверение за наблюдател и постоянна подкрепа от екип юристи и експерти през целия изборен ден, допълва общинският съветник.

"Участието е доброволно и без заплащане. Нужно е само да се попълни регистрационната форма, да се подаде декларация по образец на ЦИК и да има ясна гражданска мотивация за защита на всеки подаден глас. Ако искаме достоверни резултати, проверими във всяка секция, това минава през присъствието на хора, които броят, гледат и документират. Ти броиш – буквално", завършва той.

"Включете се в "Ти броиш". За честни избори е необходима армия от наблюдатели. Запиши се и участвай, за да ограничим измамите. България може и трябва да бъде друга!", заяви и депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров.

Председателят на групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет Бойко Димитров допълни, че 2026 ще бъде годината, в която правилата ще се променят.

"Първата мисия е заедно да гарантираме свободни и честни избори, които завинаги да изхвърлят мафията от политическия живот на България. Повече от всякога, тези избори ще зависят от способността на всички нас да се организираме и да защитим всеки глас, във всяко населено място, във всяка една изборна секция", коментира той.

Димитров също призова хората да се запишат и да бъдат застъпници по секциите.

