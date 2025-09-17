За девети път: Варна протестира в подкрепа на кмета и двамата общински съветници

Пореден протест се провежда във Варна срещу задържането на Благомир Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. За девети път жители на Варна се събраха, за да поискат освобождаването на тримата. Бащата на Коцев говори пред протестиращите, които по-късно днес се очаква да отидат пред Съдебната палата, която да осветят с фенерчета.

Първоначално те се събраха пред общината на морския град. Паралелно със събитията във Варна, от Софийския апелативен съд съобщиха, че тримата съдии, които утре трябваше да разгледат жалбата срещу решението на Софийския градски съд за оставането на Коцев в ареста, са си направили отвод.

Съставът – заместник-председателят на съда Александър Желязков и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров – обосноваха решението си с „безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането на казуса съдия“.

