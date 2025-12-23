Над 25 000 стоки менте хванаха на границата с Турция

Отромно количество стоки менте задържаха митничарите на пункт на границата ни с Турция. 25 384 текстилни изделия, спортни обувки и парфюми със знаци на търговски марки, задържаха митническите служители на Митнически пункт “Капитан Андреево“. Стоките, които са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, са открити при три отделни проверки на товарен автомобил и два автобуса, влизащи в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници". При един от случаите “маркови" стоки са открити на 19.12.2025 г., когато на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът - турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия.

Камионът е селектиран за щателна митническа проверка, при която сред декларираната стока са открити 23 560 чифта чорапи и 830 якета, всички с обозначения на световноизвестни марки.

Дрехи, парфюми и обувки

Снимка Агенция “Митници“

Няколко дни преди това на 14 и 15.12.2025 г., при проверка на два автобуса, влизащи в страната от Турция, за открити в личния багаж на двама пътници, стоки, носещи лога на търговски марки. Открити са общо 425 облекла, 335 парфюма и 234 чифта спортни обувки.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 750 000 търговски артикула за нарушени права върху интелектуалната собственост.

