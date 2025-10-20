Войната в Украйна:

Инвеститори наливат над 3 млрд. долара в Космоса: За какво?

20 октомври 2025, 19:01 часа 241 прочитания 0 коментара
Все повече чуждестранни инвестиции се насочват към изследване на Космоса. Именно заради това глобалните космически инвестиции достигнаха рекордните 3,5 милиарда долара през третото тримесечие, водени от по-широк кръг от стартиращи компании и продължаващи разходи за отбрана, според доклад, фокусирана върху Космоса. Инвестициите, от производители на ракети до спътници в ниска околоземна орбита, скочиха от 1,79 милиарда долара през същия период миналата година, затвърждавайки Космоса като водещ сектор с растеж в технологиите, наред с изкуствения интелект.

Космосът се превръща във все по-широк и зрял пазар

В доклада, цитиран от Reuters се посочва, че инвестициите вече са разпределени в повече компании, вместо да бъдат доминирани от големи сделки. „В исторически план по-голямата част от капитала в сектора беше концентрирана само в няколко играчи, SpaceX и OneWeb“, каза Лукас Бишоп, инвестиционен сътрудник в Seraphim Space.

По думите му това, което се вижда сега, е далеч по-разнообразен набор от инвестиционни компании, което сигнализира, че космосът се е превърнал в по-широк и по-зрял пазар. Финансирането все повече се обуславя от усилията на правителствата за изграждане на местни космически и отбранителни индустрии в САЩ, Китай и Европа, се посочва още в доклада.

В доклада се отбелязва още, че в резултат на инвестираните средства от инвестиционните компании, ще се отворят нови възможности за технологии с двойно предназначение на гражданските и отбранителните пазари, като например OneWeb и програмата Starshield на SpaceX.

