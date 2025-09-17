Заплатите на чиновниците ще страдат: Глобите от Европейския съд ще се плащат директно от министерствата

Ако Европейският съд осъди България заради извършени неправомерни съгласно правото на ЕС действия, глобата ще се плаща от министерствата и въобще първостепенните разпоредилите на бюджет, под чиято шапка на управление и отговорност е извършено нарушението. Това означава, че и държавни агенции, заради които България е осъдена в Европейския съд, също ще носят отговорност - през бюджета на министерствата, които са им принципали. Освен министерствата, първостепенни разпоредители с бюджет са например председателят на Народното събрание и Висшият съдебен съвет (ВСС).

Решението за промяната е взето на днешното редовно заседание на Министерския съвет. Там не е обяснено какъв е досегашният ред за плащане на глоби и санкции, ако бъдем осъдени от Европейския съд - но презумпцията е, че глобите се поемат от централния бюджет. Сега вече глобата ще се плаща от бюджета на съответното ведомство. Всичко това е уточнено с промени, изменения и допълнения на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.

Министерствата плащат с предвидените им пари - чии пари?

Интересно е дали това решение ще повлияе на заплатите на съответните чиновници, работещи за първостепенния разпоредител на бюджет - след като глобите ще се плащат от бюджета на съответното ведомство. Припомняме, че обичайно практиката с глобите от Европейския съд е те да се начисляват на дневна база - т.е. всеки ден, в който не си изпълнил присъдата, ти се трупа глоба

"Освен да регламентират реда за изплащане на наложени санкции, целта на промените е да подействат и дисциплиниращо и да доведат до намаляване в бъдеще на броя на осъдителните решения от Съда на Европейския съюз срещу България. Очакванията са усилията на отговорните институции да се насочат към своевременно изпълнение на мерките по транспониране и прилагане на правните актове на Европейския съюз в сроковете, заложени в годишния План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз", пише в решението на правителството.

