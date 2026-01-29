Заради наводнения: Два пътни участъка в община Ивайловград са затворени

Два пътни участъка в община Ивайловград са затворени временно заради наводнения, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково. Вода е заляла път II-59 Ивайловград – село Славеево, в посока граничния преход към Гърция. Водачите изчакват, като на място са служители на Областната дирекция на МВР – Хасково и Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян.

Наводнен е и пътният участък село Мандрица – село Меден бук при километър 20 + 500 на път III-5908, който е обозначен и сигнализиран. Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа.

Областният управител Стефка Здравкова призовава водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка. Проблеми, свързани с обилните дъждове в община Ивайловград, имаше и на 8 януари. Тогава превантивно бе задействан Общинският план за защита.