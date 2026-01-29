Оставката на Румен Радев:

Заради наводнения: Два пътни участъка в община Ивайловград са затворени

29 януари 2026, 21:31 часа 359 прочитания 0 коментара
Заради наводнения: Два пътни участъка в община Ивайловград са затворени

Два пътни участъка в община Ивайловград са затворени временно заради наводнения, съобщиха от пресцентъра на  Областната администрация в Хасково. Вода е заляла път II-59 Ивайловград – село Славеево, в посока граничния преход към Гърция. Водачите изчакват, като на място са служители на Областната дирекция на МВР – Хасково и Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян.

Още: Затвориха важен рапубликански проход заради снега

Наводнен е и пътният участък село Мандрица – село Меден бук при километър 20 + 500 на път III-5908, който е обозначен и сигнализиран. Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа. 

Още: Язовир „Ивайловград“ прелива, информирани са съседни гръцки общини (СНИМКИ)

Областният управител Стефка Здравкова призовава водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка. Проблеми, свързани с обилните дъждове в община Ивайловград, имаше и на 8 януари. Тогава превантивно бе задействан Общинският план за защита.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Ивайловград наводнения затворени пътища
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес