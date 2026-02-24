Община Самоков поздрави местен олимпиец от Милано-Кортина

Заместник-кметът Венета Галева и секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова поздравиха самоковеца Марио Матиканов на събитието, организирано по повод неговото посрещане след участието му в XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина.

От името на кмета инж. Ангел Джоргов, г-жа Галева връчи на Матиканов почетен плакет и му пожела още много покорени върхове-както в спорта, така и в личния и професионалния му път. В словото си тя подчерта, че неговият успех е повод за гордост за цялата община и пример за всички млади хора, че с труд, дисциплина и постоянство мечтите се превръщат в реалност.

Марио Матиканов, родом от село Клисура, се класира на 49-о място на олимпийските игри в Торино. Неговият път до олимпийската сцена е резултат от години усилена подготовка, подкрепа от семейството и треньорите му, както и от силния му характер.

На тържественото посрещане в читалището в село Клисура присъстваха учители, директори, треньорите на Матиканов, както и неговото семейство. С много аплодисменти и вълнение те изразиха своята признателност към постигнатото и му пожелаха здраве, още спортни успехи и достойно представяне на България в бъдещи състезания.