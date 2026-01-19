Автобуси “втора ръка“ на шокираща цена в София: ПП-ДБ алармират

"Столичен автотранспорт" ЕАД е пуснал обществена поръчка за доставка на автобуси втора употреба на цена до осем пъти по-висока от пазарната. Това заявиха на брифинг общинските съветници от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Симеон Ставрев и Бойко Димитров. По думите им общинското дружество е обявило обществена поръчка за доставка на подвижен състав с няколко обособени позиции, включително за употребявани 18-метрови съчленени автобуси. За една от позициите са подадени оферти от две фирми, като разликата между предложенията е около 6 000 лева.

"Таралясници" от Германия

Ставрев посочи, че една от фирмите предлага автобуси на цена около 185 000 лева без ДДС за брой. По думите му идентични превозни средства могат да бъдат открити на германския пазар на цени между 9 900 и 15 000 евро. Той обърна внимание и че автобусите са произведени през 2008 г., със среден пробег над 700 000 километра и са в силно амортизирано състояние. Общинският съветник постави под съмнение и условията в документацията на поръчката, като посочи, че са допуснати автобуси с екологичен стандарт евро 5, произведени след 2007 г.

Общинските съветници заявиха, че по номерата на рамите, посочени в офертите, са идентифицирали същите автобуси в автокъщи в Германия. И показаха снимки, за които твърдят, че са на превозните средства, включени в ценовите предложения, и които според тях показват лошо техническо и вътрешно състояние.

"Подобна надценка е абсолютно недопустима и не може да бъде платена с публични средства", категоричен бе Ставрев.

Според него при прогнозна стойност от около 100 000 евро е било възможно да се заложат значително по-високи изисквания и да се търсят по-нови и по-малко амортизирани превозни средства.

От ПП–ДБ ще настояват за по-строг контрол върху обществените поръчки в общинските дружества и за промени, които да предвиждат предварително одобрение от Столичния общински съвет (СОС) за големи процедури. Те подчертаха, че въпреки евентуалния отказ от подписване на договор, поръчката вече е довела до забавяне в обновяването на автобусния парк на столичния градски транспорт.

Позицията на "Столичен автотранспорт"

"Автобусите, които предстои да бъдат закупени, ще отговарят на всички изисквания за безопасност. Няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства, обслужващи столичани и гостите на града", заяви в позиция изпълнителният директор на "Столичен автотранспорт" Стилян Манолов.

Той бе категоричен, че договори няма да бъдат подписвани от него, в случай че някои от предложените от доставчици автобуси формално отговарят на заложените в обществената поръчка критерии, но бъде установено, че не са в оптимално добро състояние или се предлагат на неизгодна за дружеството цена.

"За съжаление, столичният автобусен транспорт е жертва на системно недофинансиране. И към днешна дата дружеството не е получило гласуваните средства за подобряване на условията на труд", допълни Манолов.