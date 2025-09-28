"Без парно и топла вода": Жителите на "Дружба 2" излизат на нов протест

От 12 до 14 часа се очаква на поредна демонстрация на бул. "Цариградско шосе" да излязат жители на квартал "Дружба" с искане за намаляване срока на планиран ремонт на "Топлофикация", който ще ги остави без топла вода и парно до Нова година, пише БНР. В 16 часа ще протестират и жителите на квартал "Горубляне" заради недовършената канализация в района, като се очаква да затворят движението по булевард "Цариградско шосе". Още: Риск от дискриминация: КЗД препоръча на "Топлофикация" друго време за ремонта в "Дружба"

"Протестираме, защото от Столичната община се опитват да правят ремонти на прага на отоплителния сезон", каза Николай Георгиев от Обществения съвет на "Дружба 2". "Настояваме да няма прекъсване от три месеца на парно и вода, аварийни ремонти да се извършват в рамките на няколко дни и да се знае къде, кога и за колко дни ще се спира топлата вода", обясни той, цитиран от БТА.

Без парно и топла вода

Припомняме, че преди седмица стана ясно, че "Топлофикация София" спира топлоподаването към ж.к. "Дружба - 2" – втора, трета, четвърта и пета част, заради започването на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа. Ремонтът се налага заради зачестилите аварии и влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа и ще обхване 120 жилищни сгради в района, обясниха от дружеството.

Спирането на топлоподаването за всеки един абонат по време на тримесечния ремонт в столичния квартал "Дружба-2", ще е между седем и около 15 дни, заяви Петър Петров, изпълнителен директор на "Топлофикация София" ЕАД в предаването "Денят започва" по Българската национална телевизия, цитиран от пресцентъра на дружеството.

