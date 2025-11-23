Ето кой е носителят на Националната награда по фотография „Анастас Карастоянов“ 2025 в Самоков

Светлин Йосифов е носителят на Националната награда по фотография „Анастас Карастоянов“ 2025. В Художествената галерия „Проф. Васил Захариев“ се проведе една от най-вдъхновяващите церемонии в културния календар на Самоков – официалното връчване на Националната награда по фотография „Анастас Карастоянов“.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов поздрави участниците и членовете на журито, като подчерта, че изпратените над 2000 фотографии са ясен знак за стойността и авторитета на наградата. Това високо участие показва, че конкурсът е важна платформа за българските фотографи и че Самоков е трайно утвърден като домакин на този престижен форум.

Милан Христев, член на журито и първи носител на наградата посочи, че с всяка година задачата на журито става все по-трудна заради впечатляващото качество на творбите и изключително силната конкуренция.

Победители – Национална награда „Анастас Карастоянов“ 2025

Първа награда: Светлин Йосифов – отличен за силата на авторското присъствие, изразителния творчески стил и въздействащите черно-бели фотографии.

Втора награда: Радослав Свирецов – млад и многообещаващ автор, за втори път класиран на второ място.

Трета награда: Самуил Младенов – за впечатляващо художествено изпълнение и емоционална дълбочина.

Традиционно, преди началото на церемонията беше почетена паметта на първия български фотограф и самоковец Анастас Карастоянов. Бяха поднесени цветя пред неговия паметник в знак на уважение към приноса му към българската фотография.