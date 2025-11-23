Борис Бонев: Най-големият непостроен паркинг в София са местата на различните институции

„Когато има много високо търсене и ограничено предлагане, цената е факторът, който регулира това търсене. Очевидно е, че цената на платеното паркиране е неадекватна, имайки предвид факта, че центърът на София е постоянно задръстен с автомобили и възможността човек да намери паркомясто е минимална“, каза в „120 минути“ по bTV Борис Бонев, общински съветник от „Спаси София“.

Според него повишаването на цената на платеното паркиране със сигурност ще облекчи паркирането в центъра на София. „Също така се ограничава до три часа паркирането, след което ще има два часа, в които няма да може да се пусне SMS. По този начин се гарантира оборотността на паркоместата“, каза Бонев.

Друга мярка, която според него със сигурност ще доведе до освобождаване на паркоместа в центъра, е значителното повишаване на цените на служебния абонамент. „Около 1900 са в момента местата в синя и зелена зона в режим „Служебен абонамент“ на цена в синя зона 650 лв. Тя ще стане 1600 лв., като очакванията ни са около 500 места да се освободят там“, обясни Борис Бонев.

По думите му най-важната мярка, за която обаче ще е нужна много широка обществена подкрепа, са местата за институциите. „Може би най-големият непостроен паркинг в София са тези близо 1000 места на различни институции, които са окупирали центъра. Само този на парламента е с над 350 места на два паркинга“, каза общинският съветник. „Паркингът при „Св. Александър Невски“ е безобразно заграбване на общинска територия. Там паркират не депутати, а техни роднини, приятели, сътрудници – пълно безобразие“, смята той.

Общинските терени в София

По думите му много са примерите на различни институции, които са заграбили общински терени. „Съгласен съм, че моментът може би не беше най-добре подбраният. Имайте предвид обаче, че тази реформа се случва след повече от година и половина активни преговори, много работа, няколко версии на различни доклади, включително с различни вносители“, поясни Борис Бонев. „Това не е идеалната реформа според вижданията на „Спаси София“, допълни той и припомни, че са искали да има червена зона в центъра ва цена 5 лева на час, а синята зона да е на цена 3 лева. „Отделно за нас беше изключително важно да се запазят цените на винетните стикери за живущите“, посочи Бонев.

Той направи важното уточнение, че тази реформа не включва единствено повишаване на цените, а е само един от компонентите. „Бих казал, че той е с най-малко въздействие върху начина, по който функционира паркирането“, посочи Борис Бонев.

По думите му не се е обърнало достатъчно внимание на това, че освен реформата на паркирането се е приел и нов договор между Столична община и Центъра за градска мобилност (ЦГМ). „За първи път има задължение на ЦГМ за какво и как да харчи тези пари, а не всичко да отива в един общ кюп. Вече има и ясно разписано задължение парите от винетните стикери, които се очаква да бъдат около 20 милиона лева, да отиват изцяло и само за инвестиции в кварталите и да се управляват от районните кметове, а не от ЦГМ“, обясни общинският съветник от „Спаси София“.