Войната в Украйна:

София влиза в лигата на големите: Очаква се първи ресторант със звезда Michelin

24 ноември 2025, 09:52 часа 242 прочитания 0 коментара
София влиза в лигата на големите: Очаква се първи ресторант със звезда Michelin

София официално получи възможност да бъде подложена на кулинарен одит – ключовата първа фаза в процеса за потенциално включване в селекцията на Michelin - най-авторитетната световна система за гастрономически оценки. Процесът се реализира от Столична община чрез екипа на Visit Sofia, който координира връзката с Michelin, съобщиха от Столична община.

ОЩЕ: Шеф Манчев: В преговори сме с гайда "Мишлен" да влезе в България, инициативата е на министър Динкова

"Това е признание за качествата на нашите кулинарни професионалисти и за динамично развиващата се гастрономическа сцена на града. София има стратегически шанс да покаже най-доброто от себе си пред света. Ние вярваме, че този процес ще стимулира повишаването на стандартите, ще насърчи иновациите в сектора и ще допринесе за облика на София като модерна европейска столица", коментира кметът на София Васил Терзиев.

Какво предстои?

Кулинарният одит представлява независима и обективна оценка на състоянието на ресторантьорската сцена в София. В рамките на този процес екипът на Michelin ще анализира силните страни на местната гастрономия, ще идентифицира области за развитие и ще предостави стратегически препоръки за повишаване на конкурентоспособността на града.

Докладът от одита ще бъде ценен инструмент за професионалистите в сектора и ще очертае ясна пътна карта за следващи подобрения.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Това би било съществена стъпка към укрепването на културния, туристическия и икономическия профил на София.

ОЩЕ: Има ли в България ресторант със звезда Мишлен?

Столична община ще предостави на Michelin списък от ресторанти с висок потенциал, като част от подготовката за одита. Този процес е изцяло в синхрон с принципите на независимост и обективност на Michelin, а финалната селекция се определя единствено от инспекторите.

Очаква се процесът по одита да започне след официалното потвърждение от страна на Столична община, а резултатите от анализа да бъдат готови през следващия пролетен сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
ресторант звезда мишлен Васил Терзиев Michelin
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес