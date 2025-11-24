София влиза в лигата на големите: Очаква се първи ресторант със звезда Michelin

София официално получи възможност да бъде подложена на кулинарен одит – ключовата първа фаза в процеса за потенциално включване в селекцията на Michelin - най-авторитетната световна система за гастрономически оценки. Процесът се реализира от Столична община чрез екипа на Visit Sofia, който координира връзката с Michelin, съобщиха от Столична община.

"Това е признание за качествата на нашите кулинарни професионалисти и за динамично развиващата се гастрономическа сцена на града. София има стратегически шанс да покаже най-доброто от себе си пред света. Ние вярваме, че този процес ще стимулира повишаването на стандартите, ще насърчи иновациите в сектора и ще допринесе за облика на София като модерна европейска столица", коментира кметът на София Васил Терзиев.

Какво предстои?

Кулинарният одит представлява независима и обективна оценка на състоянието на ресторантьорската сцена в София. В рамките на този процес екипът на Michelin ще анализира силните страни на местната гастрономия, ще идентифицира области за развитие и ще предостави стратегически препоръки за повишаване на конкурентоспособността на града.

Докладът от одита ще бъде ценен инструмент за професионалистите в сектора и ще очертае ясна пътна карта за следващи подобрения.

Това би било съществена стъпка към укрепването на културния, туристическия и икономическия профил на София.

Столична община ще предостави на Michelin списък от ресторанти с висок потенциал, като част от подготовката за одита. Този процес е изцяло в синхрон с принципите на независимост и обективност на Michelin, а финалната селекция се определя единствено от инспекторите.

Очаква се процесът по одита да започне след официалното потвърждение от страна на Столична община, а резултатите от анализа да бъдат готови през следващия пролетен сезон.