17-метрова елха ще грейне в Елин Пелин

17-метрова елха ще грейне със стотици празнични лампички на централния площад в гр. Елин Пелин на 29 ноември от 18:00 ч. Заедно с празничното настроение местната администрация се е погрижила и тази година за каузата под мотото „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“. Подкрепени от Община Елин Пелин двойки с репродуктивни проблеми вече се сдобиха с 4 бебета.

Освен каузата, с която се събират средства за инвитро процедури празничната програма ще включва благотворителни базари, тематични събития, концерти и кулинарни работилници.

Пред БНР-Радио София кметът на Община Елин Пелин, Ивайло Симеонов изтъкна, че много добри хора участват в каузата – спортни клубове, приятели и случайни граждани, училища и читалища. Някои участват в производството или приготвянето на различни вкуснотии, а след продажбата им парите отиват във фонда за съдействие на семейства с репродуктивни проблеми.