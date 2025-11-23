Община Самоков отново е домакин на едно от най-значимите събития за дървообработващата и мебелната индустрия у нас – Годишната конференция на браншовете, която се провежда в курортен комплекс Боровец.

Събитието бе открито от председателя на Управителния съвет на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост – проф. Живков. Той подчерта единството в сектора и сподели удовлетворението си от това, че представлява бранш, който продължава да се развива динамично и да отстоява позициите си у нас и в чужбина.

В конференцията участие взе и заместник-министърът на земеделието и храните инж. Тошев, който акцентира върху ангажимента на държавата да осигурява предвидима среда и подкрепа за бизнеса. Той посочи, че партньорството между институциите и бизнеса е ключово за развитието на устойчив и конкурентоспособен сектор.

Участниците бяха приветствани от заместник-кмета на Община Самоков инж. Петър Костов, който акцентира върху значението на събитието и връчи отличието в категория „Най-бързо развиващо се микропредприятие“. Той подчерта, че за общината е чест конференцията да се провежда традиционно в Боровец.

Гост на събитието беше и инж. Асен Марков – изпълнителен директор на Агенцията по горите, който отбеляза важността на добрата комуникация и общите усилия за решаване на предизвикателствата пред индустрията.

В рамките на конференцията бяха представени актуални данни за състоянието на мебелната индустрия, както и тенденции в световния и европейския износ и внос на мебели. По традиция Браншовата камара връчи своите годишни награди за най-бързо развиващи се микро, малки, средни и големи предприятия в сектора.