Край на замърсяващите коли: От 1 декември влиза в сила "големият ринг" в София

От 1 декември 2025 в София влиза в сила т.нар. „голям ринг" на нискоемисионната зона, който ще ограничи достъпа на най-замърсяващите автомобили до 28 февруари 2026 г., за да се подобри чистотата на въздуха през зимните месеци. Припомняме, че от миналата година в „малкия ринг“ е ограничено движението на моторни превозни средства от I и от II екогрупа. Ограничението в „големия ринг" забранява достъпа на коли от I екогрупа, която включва бензинови и дизелови коли без екостандарт или с ниски екокатегории. Това потвърди зам.-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева пред NOVA NEWS. Тя подчерта, че мерките за по-чист въздух трябва да са комбинирани, за да имат ефект, и представи още няколко инициативи, сред които наръчник за деца и проект за близо 6 млн. лв. за разширяване на зелената система.

„Напомням, че от 1 декември тази година влиза в сила така нареченият „голям" ринг. Наредбата е приета доста отдавна. Той ще включва най-замърсяващите екокатегории“, коментира Бобчева.

Зоната със забрана – „малък ринг“, е заключена между булевардите „Васил Левски”, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”.

Зоната със забрана – „голям ринг“, е заключена между бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев”, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „П. Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

Граничните булеварди не са част от самата зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.

Забраната за навлизане в „малкия ринг" в момента важи за автомобилите от I и II екогрупа, а в „големия ринг” – за автомобилите само от I екогрупа.

Забраната няма да важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоната и имат издаден стикер за паркиране или са лица с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране, издадена от Столична община или от друга община в България.

Тази година контролът ще се осъществява автоматично от 180 камери, разположение на входовете на Големия ринг.

Проверете лесно и бързо коя екогрупа е вашият автомобил ТУК.

Специален фокус в борбата със замърсяването се поставя върху децата, които са най-уязвими. Столичната община, в партньорство със сдружение „Въздух за здраве“, е разработила наръчник, който ще бъде разпространен в училищата и детските градини. Той съдържа три основни части: протоколи за действие при дни с мръсен въздух, препоръки за подобряване на вътрешната среда (мокро почистване, филтри) и съвети кога и как да се практикува физическа активност на открито.

„Аз първо искам за този наръчник да благодаря на нашите партньори от сдружение „Въздух за здраве“, чиито здравни съвети са отразени в наръчника“, коментира Надежда Бобчева.

Според Бобчева разширяването и поскъпването на синята и зелената зона за паркиране също има пряк екологичен ефект. Целта е да се намали т.нар. „паразитен трафик“, който се генерира от шофьори, обикалящи в търсене на свободно място за паркиране.

„От моя гледна точка най-важният ефект от самото разширяване на синя и зелена зона е това, което би имало върху въздуха. Очакванията са, че чрез повишаването на стойността, би се намалил между 20 и 30% от така наречения паразитен трафик, който е свързан с това да си търсиш място за паркиране“, коментира тя.

По проект „Зелени мерки за по-чист въздух“ на стойност близо 6 млн. лв. ще бъдат облагородени кални точки в града, ще се засадят храсти и дървета по големите булеварди, които да абсорбират замърсяването. Сред по-иновативните решения са изграждането на изцяло зелена стена на фасадата на Първа градска болница и специална детска площадка в Северния парк с дървета в кашпи и система за мъгла, която да подпомага развитието им.

