23 октомври 2025, 16:38 часа 629 прочитания 0 коментара
Цената на такситата в София скача драстично

Таксиметровите тарифи в София ще се повишат с 18,6% от 1 януари 2026 г., реши Столичният общински съвет (СОС). Съветът прие обща методика за автоматично индексиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидна на територията на столицата. Предложението беше подкрепено от 32-ма общински съветници, четирима гласуваха "против", а трима се въздържаха.

Методиката се базира на три основни компонента с различна тежест: инфлация (ИПЦ) – 75%, промяна в минималната работна заплата (МРЗ) – 15% и промяна в цените на горивата – 10%. Натрупаната инфлация се изчислява от септември на текущата година спрямо последно определените тарифи, като се използва последната месечна справка на Националния статистически институт преди актуализацията. Промяната в минималната работна заплата се отчита на годишна база, а усреднената цена на горивата – за период от 12 месеца преди определянето на новите тарифи. Още: С 50 стотинки на километър: Задава се поскъпване на такситата в София

Новите цени

С решението на СОС минималните и максималните цени за таксиметров превоз в София ще бъдат:

  • Дневна минимална тарифа: 0,73 евро/км (1,43 лв./км), при сегашна – 1,21 лв.
  • Нощна минимална тарифа: 0,84 евро/км (1,65 лв./км), при сегашна – 1,39 лв.
  • Дневна максимална тарифа: 1,24 евро/км (2,43 лв./км), при сегашна – 2,05 лв.
  • Нощна максимална тарифа: 1,52 евро/км (2,98 лв./км), при сегашна – 2,51 лв.  
    Още: Отлагане: Удължиха срока за цени в евро при такситата

За улеснение на таксиметровите компании се предвижда гратисен период до 31 декември 2025 г., в който операторите трябва да адаптират електронните си таксиметрови апарати към новите цени. От 1 януари 2026 г. единствено приетите с това решение тарифи ще бъдат валидни.

Къде да се оплачем, ако таксиметровите шофьори не връщат ресто?

