"В трудните моменти ясно се вижда кой какъв е": Терзиев с остър коментар към кмета на "Люлин"

Омръзна ми да слушам как на кмета на "Люлин" все някой друг му е виновен. Все нещо не му се помагало, все нямало диалог. Диалог има – работа няма. И пари има – осигурени са му над 600 000 лв. Резултат няма. Така кметът на София Васил Терзиев отговори на обвиненията на районния кмет Георги Тодоров, че не е присъствал на срещата в Столична община за решаване на кризата с боклука.

Терзиев обясни, че са мобилизирани всички ресурси кварталът да бъде изчистен в кратък срок. "И ще го направим с по-малко средства, отколкото са му предоставени на него. Просто защото може – когато имаме воля и характер. Събираме техника, идентифицираме точки, мобилизираме помощ отвън", написа градоначалникът в профила си във Facebook.

Кметът на София благодари на десетките доброволци в "Люлин", които за пореден път са запретнали ръкави и не са чакали "бурята да мине или да дойде спасител на бял кон".

Терзиев съобщи, че тази събота (13 декември) отново организират доброволческа акция. "Това е акция на хората, които отказват да се примирят, че "тука е така" или че промяната трябва да си я изстрадат. Инициатива, която аз, екипът ми и служителите на "Софекострой" ще подкрепим с техника, с хора и с още повече енергия", заяви той и добави, че лично ще участва в почистването на терен.

Омръзна ми да слушам как на кмета на „Люлин“ все някой друг му е виновен. Все нещо не му се помагало, все нямало диалог.... Публикувахте от Васил Терзиев в Сряда, 10 декември 2025 г. Градоначалникъ даде за пример кметовете на "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина", които показват какво се прави, когато има проблем. "Вместо да се оплакват, Делян Георгиев, Кристиян Христов и Георги Илиев са на терен всеки ден. Ден след ден. Машини, план, организация. Показват как се работи, когато кварталът ти е приоритет, а не извинение. Когато в кризата виждаш възможност, а не трагедия. В трудните моменти ясно се вижда кой какъв е", заяви той. "А изборът, който всеки ден стои пред нас, е: ще бъдем ли общество на мрънкачи, скептици и циници, или ще бъдем хора, които държат живота и града си в собствените си ръце. Аз съм направил своя избор. И ще продължа да го отстоявам", завършва Терзиев.