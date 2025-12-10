"След катастрофа": Един от символите на Костинброд е възстановен и отворен за движение

Мостът в Първи район на Костинброд от днес е напълно възстановен и отворен за движение. През август месец 2025г. 18-годишен водач на лек автомобил предизвика тежък пътен инцидент в Първи район на гр. Костинброд, при който бе увреден един от най-старите мостове над река Блато.

В резултат на удара единият парапет на съоръжението напълно се разруши, поради което мостът се наложи да бъде затворен за движение. След извършване на необходимите укрепителни и възстановителни дейности, мостът е напълно ремонтиран и пуснат за движение на моторни превозни средства.

Община Костинброд благодари на гражданите за проявеното търпение и спазването на въведените временни ограничения.

18-годишен шофьор разруши един от символите на Костинброд

18-годишен водач на лек автомобил е причинил тежък пътен инцидент в Първи район, гр. Костинброд, при който е пострадал един от символите на града – един от най-старите мостове. При удара единият парапет на съоръжението е напълно отцепен, а мостът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.

Входът към храм „Св. Св. Кирил и Методий“ временно ще бъде осигурен откъм ул. „Първи май“.

Община Костинброд призовава жителите на Първи район да не преминават пешеходно по компрометираното съоръжение.На място работят експерти, които ще преценят необходимите укрепителни действия.