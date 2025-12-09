Спорт:

"Липсват 55 млн. евро за София": Борис Бонев отиде в парламента (ВИДЕО)

09 декември 2025, 11:50 часа 370 прочитания 0 коментара
Отивам, за да защитя интересите на София и софиянци. Нужни са още 55 млн. евро за Столична община, за да може да се довърши и пусне третата линия на метрото до "Левски Г", да не се разреждат разписанията на градския транспорт и градът да плаща за охраната на метростанциите на Министерство на вътрешните работи. Това заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев преди да влезе в Народното събрание, за да участва в парламентарната комисия по бюджет и финанси, на която ще се разглежда втората версия на държавния бюджет.

"Охраната на метрото струваше 15 млн. лв. миналата година, но след почти двойното увеличение на заплатите в системата на МВР, тази година Столична община трябва да разплати близо 16 млн. евро. Предложили сме на парламента изменения в Закона за МВР, които да позволят държавата да поеме охраната му", завиха от "Спаси София".

Според партията без тези средства Столична община ще е изправена пред сериозни предизвикателства. "Субсидията за градския транспорт на София финансира не само движението на превозните средства, но и по-ниските цени на картите за пенсионери, хора с увреждания, ученици и други уязвими групи", коментира също Бонев.

По думите му София не иска и стотинка повече от това, което заслужава и със сигурност много по-малко от това, което допринася. 

"София е последният пристан преди Летище София. Хиляди млади хора, които протестират по площадите ще предпочетат живот в чужбина, ако тук инфраструктурата не е качествена, транспортът не е редовен, здравеопазването и образованието са неадекватни", заяви още Бонев и изрази надежда, че народните представители няма да гледат тяснопартийните си интереси, а ще се вслушат в исканията на Столична община.

"Близо 25% от населението на България живее в София, 40% от БВП се произвежда в София - този бюджет не може да игнорира нуждите на града”, допълни още Бонев. 

 

