Войната в Украйна:

Щети по плочките на Ларгото след протестите, спешно ги оградиха

09 декември 2025, 14:54 часа 378 прочитания 0 коментара
Щети по плочките на Ларгото след протестите, спешно ги оградиха

Протестът на 1 декември е съсипал плочките на Ларгото. От Столична община спешно са обезопасили района с най-начупена настилка, за да няма инциденти на демонстрацията в сряда (10 декември). Регионалният исторически музей - София, който стопанисва обекта, вече е възложил обследване и техническа експертиза на носещата конструкция на екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия, съобщиха за БГНЕС от музея.

ОЩЕ: Случайност? Привикват на извънредни родителски срещи в нощта на протеста

Оттам обясниха и че настилките около куполите на Ларгото са проектирани и изпълнени на принципа на окачения под - положени са първо стоманени плочи, после върху тях има специална настилка с пластмасови крачета, а върху нея са наредени плочките.

Ларгото бе открито през 2016 г. по времето на мандата на Йорданка Фандъкова като столичен кмет. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано стана ясно, че в столичния квартал "Люлин" тече полицейска акция "срещу финансирането на протестите от 1 декември". Акцията се  провежда от отряд "Кобра". Проверяват се финансови и заложни къщи. Проверките са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици. ОЩЕ: "Кобра“ влезе в заложни къщи в София, разследват схема за финансиране на провокатори

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
протест Столична община Ларго жълти павета
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес