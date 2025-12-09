Щети по плочките на Ларгото след протестите, спешно ги оградиха

Протестът на 1 декември е съсипал плочките на Ларгото. От Столична община спешно са обезопасили района с най-начупена настилка, за да няма инциденти на демонстрацията в сряда (10 декември). Регионалният исторически музей - София, който стопанисва обекта, вече е възложил обследване и техническа експертиза на носещата конструкция на екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия, съобщиха за БГНЕС от музея.

ОЩЕ: Случайност? Привикват на извънредни родителски срещи в нощта на протеста

Оттам обясниха и че настилките около куполите на Ларгото са проектирани и изпълнени на принципа на окачения под - положени са първо стоманени плочи, после върху тях има специална настилка с пластмасови крачета, а върху нея са наредени плочките.

Ларгото бе открито през 2016 г. по времето на мандата на Йорданка Фандъкова като столичен кмет.

По-рано стана ясно, че в столичния квартал "Люлин" тече полицейска акция "срещу финансирането на протестите от 1 декември". Акцията се провежда от отряд "Кобра". Проверяват се финансови и заложни къщи. Проверките са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици. ОЩЕ: "Кобра“ влезе в заложни къщи в София, разследват схема за финансиране на провокатори