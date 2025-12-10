За пример! Деца зарадваха възрастни хора в Самоков с празнична програма (СНИМКИ)

Прекрасен коледен подарък получиха домуващите в Дом за стари хора „Сем. Калинкови“. Учениците от ПТГ „Никола Вапцаров“, заедно с малчуганите от ДГ „Звънче“, зарадваха възрастните хора с вълнуваща празнична програма – песни, танци и пиеса-етюд от живота на патрона на гимназията, представени с много обич и внимание.

Възрастните хора посрещнаха изпълненията с усмивки и искрено вълнение, а талантливите участници успяха да внесат топлина и настроение в тяхното ежедневие.

Гости на тържеството бяха началникът на отдел „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ към Община Самоков Даниела Трохарова и директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Самоков Десислава Симитчийска.

Трохарова поздрави обитателите на дома от името на кмета на Община Самоков инж. Ангел Джоргов, пожела им светли празници и благодари на децата и учениците за красивата инициатива.

Нека добрината и вниманието към възрастните ни съпътстват не само по празниците, а през цялата година.