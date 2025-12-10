Лайфстайл:

За пример! Деца зарадваха възрастни хора в Самоков с празнична програма (СНИМКИ)

10 декември 2025, 18:59 часа 272 прочитания 0 коментара
За пример! Деца зарадваха възрастни хора в Самоков с празнична програма (СНИМКИ)

Прекрасен коледен подарък получиха домуващите в Дом за стари хора „Сем. Калинкови“. Учениците от ПТГ „Никола Вапцаров“, заедно с малчуганите от ДГ „Звънче“, зарадваха възрастните хора с вълнуваща празнична програма – песни, танци и пиеса-етюд от живота на патрона на гимназията, представени с много обич и внимание.

Възрастните хора посрещнаха изпълненията с усмивки и искрено вълнение, а талантливите участници успяха да внесат топлина и настроение в тяхното ежедневие.

Гости на тържеството бяха началникът на отдел „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ към Община Самоков Даниела Трохарова и директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Самоков Десислава Симитчийска.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Трохарова поздрави обитателите на дома от името на кмета на Община Самоков инж. Ангел Джоргов, пожела им светли празници и благодари на децата и учениците за красивата инициатива.

Нека добрината и вниманието към възрастните ни съпътстват не само по празниците, а през цялата година.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Самоков
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес