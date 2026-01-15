Десислава Иванчева се завръща

Бившият кмет на столичния район "Младост" Десислава Иванчева възобнови дейността си на граждански активист по политическите и социални теми, касаещи София.

В края на юли миналата година тя беше помилвана от вицепрезидента Илияна Йотова, след като беше осъдена на 6 години затвор и лишаване от право да заема ръководна държавна и общинска длъжност за 8 години заради обвинения в подкуп, искан от строителния предприемач Александър Ваклин.

Сега Иванчева обяви, че се активизира отново, за да помага за решаване на проблемите в столицата.

"Активирам се, защото ме търсите с надежда за решения"

"Приятели, възстановявах се доста, но реших, че е време да се актвивирам, защото ви го дължа, защото вие ми пишете и звъните с надежда за решения и гласност по различни казуси", написа тя в свой пост във Фейсбук.

Стартирала е с провеждане на среща с кмета Васил Терзиев, като с нея е била и бившата й заместничка Биляна Петрова.

"Основният фокус на разговора беше върху конкретни граждански казуси, които през годините са ми били отправяни от хора, търсещи съдействие и решение на реални проблеми – свързани с презастрояване, заграбване на общинска собственост и липса на институционален отговор. Много от тези граждани все още очакват решения, а проблемите им остават "блокирани" между администрацията и общинските структури", уточни Иванчева.

С кмета тя е обсъдила и идеи за спиране на презастрояването и защитата на общинската собственост, "стъпващи върху натрупан управленски и граждански опит – ноу-хау, създадено в практиката, което може да бъде доразвито и приложено реално, а не само да остава на хартия".

На срещата е засегнала и темата за липсващото озеленяване в столицата.

Иванчева е поставила и въпроса за създаване на Обществен съвет, като необходим механизъм за реално гражданско участие.

"В момента гражданите трудно успяват да придвижат предложенията и сигналите си до СО и СОС; често не са допускани до заседания на комисии; а когато все пак представят становища, те рядко се вземат предвид при вземането на решения. Без работещи канали за участие, без чуваемост и без отчетност, доверието между гражданите и местната власт няма как да бъде възстановено", коментира тя.

Тя пое ангажимент да продължи да поставя тези въпроси открито, "защото градът не се управлява зад затворени врати, а с активното участие на хората, които живеят в него".

По думите й кметът Терзиев се е ангажирал с продължаване на разговорите по набелязаните теми.

Казусът "Иванчева"

Десислава Иванчева, заместникът ѝ Биляна Петрова и Петко Дюлгеров бяха подсъдими за подкуп, искан от строителния предприемач Александър Ваклин. Тримата бяха задържани при акция в центъра на София на 17 април 2018 г. Тогава от автомобила, в който пътуваха Иванчева и Петрова, бяха иззети предварително белязани евробанкноти.

Иванчева беше осъдена на 6 години затвор, 12 000 лева глоба и лишаване от право да заема ръководна държавна и общинска длъжност за 8 години. Петрова беше осъдена на 5 години затвор, 10 000 лв. глоба и лишаване от право да заема общинска длъжност за 6 години. Петко Дюлгеров беше осъден на 4 години затвор, 8000 лева глоба и е без право да заема общинска длъжност за срок от 6 години.

През април миналата година Окръжният съд в Ловеч остави без уважение молбата на Десислава Иванчева за условно предсрочно освобождаване. Вицепрезидентът Илияна Йотова я помилва, когато до пълното изтърпяване на наказанието ѝ оставаше около година затвор