Ето с каква програма Елин Пелин ще почете 140 г. от Съединението на България

На 6 септември 2025 г. историческото място в Побит камък, където преди 140 години е преминавала границата между Княжество България и Източна Румелия, отново ще ни събере, за да си спомним за единството и силата на нашия народ. Заповядайте на 40-тия традиционен събор "Обединението прави силата". Тазгодишната програма включва:

ПОХОД - Авто-мото и туристически поход с маршрут: площад "Независимост" в град Елин Пелин; село-гара Елин Пелин; село Нови хан; в.з Побит камък

09:30 часа

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ

в.з. Побит камък

06/09/2025

10:30 часа

Очакват Ви музика и песни, танци и игри, традиционни гозби и едно добро дело, което да ни обедини!

Гости:

Ana-Maria Bulgaria

Ivaylo Ivanov

Ozone.bg

Организатори:

Община Елин Пелин

Кметство Нови хан

НЧ "Иван Вазов-1928" село Нови хан