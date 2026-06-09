Фолклорен фестивал “Хайдушки ручей” се проведе в село до Костинброд

На 6-ти юни, 2026 година, в село Градец, община Костинброд, се проведе дванадесетото издание на Фолклорен фестивал “Хайдушки ручей”, организиран съвместно от НЧ “ Труд и просвета-1941г.”, кметство Градец и подкрепен от Община Костинброд. В тазгодишното издание, участие във фестивала взеха групи, самодейни и професионални състави, ансамбли и много индивидуални изпълнители от цялата страна, популяризирайки българския фолклор.

Празничният ден премина под ритмите на автентични гласове, китни изпълнения и български родни традиции, чрез които сме се съхранили и развивали през годините като народ и нация, и които са нашата емблема пред света.

За официално откриване, на сцената беше поканен – г-н Александър Ненов – заместник кмет на община Костинброд, който поздрави всички участници и организаторите на фестива, обръщайки се с думите: “Позволете ми най-напред да поздравя всички вас за усилията, труда и любовта, с които съхранявате и предавате богатството на българските традиции. Специални поздравления заслужават организаторите на фестивала, които година след година доказват, че когато има желание, отдаденост и общностен дух, могат да се създават значими културни събития.

Село Градец е едно от най-красивите и будни села в община Костинброд. То е място, където традициите са живи, където хората пазят своята идентичност и с гордост предават наследството на следващите поколения. Именно затова не е случайно, че тук се провежда фестивал, който през годините се утвърди като едно от значимите културни събития в региона.

„Хайдушки ручей“ се наложи като сериозен и авторитетен фестивал – голям фестивал в едно малко село. Това е доказателство, че големите неща не зависят от размера на населеното място, а от сърцата на хората, които стоят зад тях. Днес този фестивал събира участници от различни краища на България, обединени от любовта към народната песен, танц и българските обичаи.

Община Костинброд винаги е подкрепяла дейността на народните читалища и техните проекти, защото вярваме, че именно читалищата са пазители на българския дух, култура и просвета.

Пожелавам на всички участници достойно представяне и незабравими емоции. Пожелавам на организаторите здраве, сили и вдъхновение да продължават да развиват фестивала и да надграждат постигнатото.

Нека фестивалът „Хайдушки ручей“ продължава да расте, да привлича все повече приятели на фолклора и да бъде символ на живия български дух.”

Събитието уважиха – инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов-заместник кметове на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет – Костинброд, г-жа Искра Димитрова – кмет на село Градец, жители и гости на селото.

Фолклорната програма бе открита от домакините – Танцов състав “Хайдушки ручей” – село Градец, с хореограф Венцислав Спасов, а след тях над 300 участници от цялата страна взеха участие в тазгодишното издание на

ФФ “Хайдушки ручей”.

Целият следобеден ден, гиздавото село Градец бе огласяно от български народни песни и обагрено в красиви автентични танци.

Тазгодишното жури на ФФ “Хайдушки ручей” село Градец, бе в състав:

г-жа Радостина Костадинова –

завършила Национално училище за танцово изкуство, гр. София, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив. Бивш артист-танцьор в много професионални формации. Хореограф в клуб за народни танци “Мера Денс”. От 2010 година старши преподавател по народни танци в Национален учебен комплекс по култура, гр. София.

г-жа Галя Хараламбиева –

Завършила- Средно Музикално Училище „Филип Кутев“гр.Котел, Сливенска област; АМТИИ ( Академия за Музикално, Танцово и Изобразително изкуство), гр.Пловдив, специалност Педагогика на музикалното изкуство, както и хореография за начален курс и любителски състави;

Магистърска степен със специалност „Аrt Мениджмънт“ в НБУ гр.София; Втора Магистратура в СУ “ Климент Охридски“ – специалност „Музикална педагогика“;

Работила, като артист-хорист в АМТИИ и Фолклорен Ансамбъл „Тракия“, гр. Пловдив;

Солистка в Женски хор „Български гласове – Ангелите“, София; Редица звукозаписи и участия в БНР и БНТ гр.София, Пловдив, Варна, Добрич, както и в чужбина – Европа, САЩ, Русия, Япония, Канада.

Преподавател по народно пеене в школи, читалища, семинари;

По настоящем – Старши уител по „Музика“ и ръководител на Народните хорове от 2-12кл.в НУКК, кв.Горна Баня,

гр. София.