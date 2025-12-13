Готови ли сте за вълшебно пътешествие из коледния Самоков? Вече си имаме собствено туристическо влакче, което става част от коледната магия в града! Влакчето тръгва утре – 13 декември, по-празнично от всякога, и ще можете да приключенствате с него през всички празнични дни! Украсено, блестящо и пълно с настроение – то е перфектното допълнение към зимната приказка, която създадохме за вас.

Качете се и се насладете на празничните светлини, коледната украса и приказната атмосфера. Подходящо е за малки, големи и всички, които вярват в чудеса!

Направете си снимки, съберете усмивки и се потопете в празничния дух – влакчето ви очаква, за да ви отведе на кратко, но незабравимо коледно приключение.

Заповядайте и се повозете – магията е по маршрута!

Маршрут на туристическото влакче:

Ледена пързалка → ул. „Цар Борис III“ → бул. „Искър“ → ул. „Вардар“ → ул. „Преспа“ → ул. „Софийско шосе“ → ул. „Търговска“ → ул. „Отец Паисий“ → ул. „Хан Кубрат“ → ул. „Васил Левски“ → ул. „Македония“ → бул. „Искър“ → ул. „Цар Борис III“ → Ледена пързалка

Спирки:

• Ледена пързалка

• Магазин „Фреш“

• Читалището

Влакчето ще пътува само през уикендите:

13-14 декември; 20-21 декември и 27-28 декември

10:30 - 12:30 / 17:30 - 18:30