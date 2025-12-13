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Готови ли сте за вълшебно пътешествие из коледния Самоков?

13 декември 2025, 12:35 часа 382 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Готови ли сте за вълшебно пътешествие из коледния Самоков?

Готови ли сте за вълшебно пътешествие из коледния Самоков? Вече си имаме собствено туристическо влакче, което става част от коледната магия в града! Влакчето тръгва утре – 13 декември, по-празнично от всякога, и ще можете да приключенствате с него през всички празнични дни! Украсено, блестящо и пълно с настроение – то е перфектното допълнение към зимната приказка, която създадохме за вас.

Качете се и се насладете на празничните светлини, коледната украса и приказната атмосфера. Подходящо е за малки, големи и всички, които вярват в чудеса! 

Направете си снимки, съберете усмивки и се потопете в празничния дух – влакчето ви очаква, за да ви отведе на кратко, но незабравимо коледно приключение.

Заповядайте и се повозете – магията е по маршрута!

Маршрут на туристическото влакче:

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Ледена пързалка → ул. „Цар Борис III“ → бул. „Искър“ → ул. „Вардар“ → ул. „Преспа“ → ул. „Софийско шосе“ → ул. „Търговска“ → ул. „Отец Паисий“ → ул. „Хан Кубрат“ → ул. „Васил Левски“ → ул. „Македония“ → бул. „Искър“ → ул. „Цар Борис III“ → Ледена пързалка

Спирки:

• Ледена пързалка

• Магазин „Фреш“

• Читалището

Влакчето ще пътува само през уикендите:

13-14 декември; 20-21 декември и 27-28 декември

10:30 - 12:30 / 17:30 - 18:30

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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