Как община Елин Пелин се превърна в пример за демографска политика

Елин Пелин е една от общините с високи данни за раждаемост и ръст на населението в Софийска област. През последните години децата, родени на територията на общината, се увеличават, а спокойствието в малкия град, лесният достъп до детска градина и училище, привличат все повече млади хора, които избират община Елин Пелин за свой дом. 1767 са новородените бебета в семейства с постоянен или настоящ адрес в община Елин Пелин от 2017 г. досега. През 2025 година в общината са родени 230 бебета с постоянен и настоящ адрес, от които 100 са в гр. Елин Пелин, като сред новородените в населените места има и шест двойки близнаци.

През 2025 г. чрез Наредбата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете са стимулирани 86 семейства на деца, родени през годината в община Елин Пелин и са отпуснати суми на още 34 семейства по следващ етап на плащане. Общата сума на изплатените финансови помощи през изминалата 2025 г., възлиза на 66 300 лв. Тези данни са резултат от успешната програма на Община Елин Пелин, насочена към подпомагане и подобряване на условията за живот за младите семейства. Важна роля в нея е инициираната от кмета на община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов, целенасочена политика, свързана със стимулиране на раждаемостта и подобряване на условията на живот.

От 2017 г., насам в община Елин Пелин действа Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете и постоянно се създават и надграждат благоприятни условия за младите хора да създават семейства и да отглеждат децата си в община Елин Пелин.

Вече 9 години Община Елин Пелин предоставя финансова помощ при раждане на дете, която е по-голяма от помощта, отпускана от държавата и не е обвързана с доходите на семействата.

Според заложените в наредбата критерии размерът на помощта може да достигне 10 000 лв. /5112,92 евро/ за трето дете. Това е сред най-големите суми, отпускани от местните власти в страната в подкрепа на младите семейства и ефективен инструмент за промяна на демографските показатели.

Чрез новата редакция на наредбата от 31 юли 2025 г. са увеличени и сумите, които родителите получават от Общината, като са конкретизирани и етапите за отпускане на помощта - при раждане на детето, при постъпването му в детска градина и при започване на училище, както следва:

1 500 лв. /766,78 евро/ – максимална сума за първо дете /отпуска се на три етапа/.

2 500 лв. /1278,23 евро/ – максимална сума за второ дете /отпуска се на три етапа/.

10 000 лв. /5112,92 евро/ – максимална сума за трето дете /отпуска се на три етапа/.

Една от основните причини младите хора да изберат община Елин Пелин като място за живот е грижата за децата и осигуряването на добри условия за отглеждане на най-малките. Важна част от инфраструктурната програма на Общината е свързана с обновяване на детските градини, училищата, спортната база и читалищата – местата, където се работи с деца.