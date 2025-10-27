Казаха защо се наводни бул. “Асен Йорданов“ (СНИМКИ)

Завиряване на шахтите от паднали листа е причина за наводнението по булевард “Асен Йорданов“ преди бул. “Шипченски проход“ в София. Движението на четири трамвайни линии - 20, 21, 22 и 23, е преустановено.

Аварийни екипи на Столична община работят на място, когато бъде отстранен проблемът в район "Подуяне", работата ще продължи в "Панчарево", съобщи пред журналисти тази сутрин директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков, предаде БГНЕС.

📣 АКТУАЛНО (10:20 ч.) ✅ Постепенно се възстановява движението по трамвайни линии 20 и 22. ⛔ Движението по линии 21 и 23... Публикувахте от Център за градска мобилност в Неделя, 26 октомври 2025 г.

Заради спирането на трамваите в София са пуснати заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут: автостанция “Изток“ -“Подуяне“, депо “Искър“ към “Гео Милев“.

По пътя Самоков – София има и друг проблемен участък. В района на ресторант "Лебед" между Панчарево и Долни Пасарел, има насъбрала се вода на пътното платно. Трафикът там не е спрян, но се осъществява с повишено внимание.

