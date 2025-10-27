Казаха защо се наводни бул. “Асен Йорданов“ (СНИМКИ)

Войната в Украйна:

27 октомври 2025, 10:35 часа
Завиряване на шахтите от паднали листа е причина за наводнението по булевард “Асен Йорданов“ преди бул. “Шипченски проход“ в София. Движението на четири трамвайни линии - 20, 21, 22 и 23, е преустановено. 

Аварийни екипи на Столична община работят на място, когато бъде отстранен проблемът в район "Подуяне", работата ще продължи в "Панчарево", съобщи пред журналисти тази сутрин директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков, предаде БГНЕС.

Заради спирането на трамваите в София са пуснати заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут: автостанция “Изток“ -“Подуяне“, депо “Искър“ към “Гео Милев“.

По пътя Самоков – София има и друг проблемен участък. В района на ресторант "Лебед" между Панчарево и Долни Пасарел, има насъбрала се вода на пътното платно. Трафикът там не е спрян, но се осъществява с повишено внимание.

