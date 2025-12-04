Кметът на Самоков поздрави членовете на Съюза на хората с увреждания

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов и председателят на ОбС Мая Христева поздравиха членовете на Съюза на хората с увреждания – Самоков. В топла и приятна обстановка членовете на Съюза на инвалидите в Самоков отбелязаха 3 декември – Международния ден на хората с увреждания. Дата, която напомня за важността от подкрепа, достъпност и активно включване на хората с увреждания в обществения живот.

С приветствие празника откри председателят на Съюза София Сотирова, която благодари за вниманието и постоянната подкрепа от страна на общината.

Сред гостите бяха още зам.-кметът Венета Галева и секретарят на общината Станислава Цветкова.

Инж. Джоргов поднесе поздравителен адрес и торта, като подчерта:

„Грижата към хората с увреждания е наш приоритет. Стремим се последователно да осигуряваме достъпна среда и качествени социални услуги. С особено внимание се отнасяме към децата с увреждания – предстои изграждането на адаптирана детска площадка към Дневния център, която ще подпомага развитието на двигателните им умения.“

Той допълни, че всяко инфраструктурно начинание на територията на общината включва елементи за достъпност и че отношението към уязвимите групи е „атестат за обществото като цяло“.

Празникът премина в дух на взаимно уважение, общност и надежда – още едно напомняне, че солидарността и човешкото отношение стоят в основата на истинската интеграция.