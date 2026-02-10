Кметът на София Васил Терзиев поиска оставката на директора на "Столичен автотранспорт" Стилян Манолов. "Защото решенията, които се взимат там, струват скъпо на София и не носят по-добра услуга за гражданите", мотивира Терзиев искането. Доклад за смяна на ръководството на предприятието е внесен и като точка в дневния ред на предстоящото в четвъртък, 12 февруари, заседание на СОС от общински съветници от ПП-ДБ, Спаси София и Синя София.

"Временно ръководство подписва договори за десетки милиони, които ще надхвърлят обхвата на този мандат. Безконтролно. Плащаме комисионни за посредници, въпреки че дружеството има право да купува газ директно. Купуват се 18-годишни, амортизирани автобуси на неколкократно по-високи цени. През изминалата година 8 хил. литра гориво изтекоха и никой не пое отговорността", заявява днес Васил Терзиев в своя Facebook профил.

Нови милиони за старо желязо?

Според кмета на София, вместо столицата да харчи 6 млн. евро за старо желязо, което ще прекарва повече време в сервиза, отколкото по улиците, може да се купят 18 нови автобуса за същите пари. "Някой наема ли се да обясни къде отива разликата в изкуствено завишената цена на настоящата поръчка? Както и в чий джоб отиват 4 млн. евро комисионна по договор, по който дружеството може да закупува природен газ само и без посредници?", пита Терзиев чрез публикацията в социалната мрежа.

"За същата сума директорът на Автотранспорта можеше да преасфалтира изцяло депо "Дружба", което е най-използваното и изглежда като "лунен пейзаж" или пък да си плати всички непокрити задължения за гориво. Транспортът не е абстрактна тема. Той е начинът, по който започва и завършва денят ни. И когато плащаме повече, а получаваме по-малко, това е въпрос на качество на живота и на отговорност от тези, които управляват парите ни.", пише още Терзиев.

Освен смяна на ръководството на "Столичен автотранспорт", Терзиев настоява и за независим одит на всички транспортни дружества, за да се види къде отиват парите и какво получава София срещу тях, предава БГНЕС.