Откриха официално обновения покрит паркинг на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

Изпълнител на проекта е “ГБС-Инфраструктурно строителство”

Операторът на летище "Васил Левски" в София - СОФ Кънект, официално откри реновирания многоетажен покрит паркинг на терминал 2. Обновяването на паркинг беше реализирано за една година в партньорство с "ГБС-Инфраструктурно строителство", част от "Главболгарстрой". Инвестицията в реновацията от 16,6 млн. евро е една от най-големите, направени в отделен проект от трансформацията на летището до момента. 93 млн. евро е вложила СОФ Кънект в столичното летище от началото на концесията.

Обновеното съоръжение разполага с четири подземни и едно изцяло ново надземно ниво. В резултат на проекта общият капацитет на паркоместата на многоетажния паркинг вече е 930, като 30 от местата са за автомобили на хора с ограничена подвижност, съобщи bgtourism.bg.

По време на реконструкцията бяха използвани едни от най-модерните строително-инженерни дейности по усилване на вертикалните конструктивни елементи с допълнително стоманобетонови стени и земетръсни шайби, както и подсилване на плочите с иновативни карбонови нишки и стоманени греди. В процеса на работа бе извършено пълно пясъкоене и инжектиране на конструктивни пунк пукнатини хидро областиране на бетона и подмяна на дила дилатационните фуги. Сигурността на обекта е гарантирана и от изцяло нова система за видеонаблюдение.

Проектът се отличава и със силен екологичен аспект, тъй като всички бетонови отпадъци, генерирани по време на строителните дейности, бяха извозени и рециклирани от главния изпълнител "ГБС – Инфраструктурно строителство" и използвани отново в реновацията на паркинга.

На откриването присъстваха Тиери До – основател, председател и главен изпълнителен директор на френския инфраструктурен фонд Меридиам и председател на Надзорния съвет на СОФ Кънект, Мари Дюмулен, посланик на Франция в България, Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект, Емил Ангелов, заместник-председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на “Главболгарстрой холдинг” и инж. Тодор Гочев, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на “ГБС- Инфраструктурно строителство” откриха реновирания паркинг.

"Нашата инвестиция в летище Васил Левски София е дългосрочен ангажимент към свързаността, просперитета и конкурентноспособността на България. Заедно с нашите партньори ние изграждаме летището на утрешния ден, което се развива устойчиво и с гордост заслужава своите пътници по най-високи световни стандарти", каза Тиери До.

"Днес е важен момент от трансформацията на летище “Васил Левски” – София. Горди сме официално да открием реновирания многоетажен покрит паркинг на Терминал 2. Този ремонт не беше просто подобрение. Той представляваше цялостна структурна и функционална трансформация на съоръжението. През последната година паркингът беше практически преустроен отвъд отвътре навън, за да отговаря на съвременните стандарти за безопасност, устойчивост и комфорт. По време на ремонта бяха използвани най-модерните строителни технологии, някои от които за първи път в България”, каза Хесус Кабайеро.

"Година след старта на проекта покритият паркинг към Терминал 2 на летище “Васил Левски”- София е завършен успешно и с издадено разрешение за ползване. Проектът има важно значение за развитието на летищната инфраструктура и за подобряване на транспортната свързаност в страната. При неговата реализация бяха приложени съвременни технологични решения в пътната инфраструктура в пълно съответствие с действащите стандарти. Това е вторият значим проект, свързан с развитието на летището след изпълнението на откритите паркинги, по които СОФ Кънект и Главболгарстой работят в партньорство. С реализирането му се допринася за утвърждаването на функционалността и модерния облик на летището", добави инж. Тодор Гочев.

Комфортен паркинг P2 e отворен и резервации за него могат да се правят на сайта sofia-airport.eu.

Снимки: bgtourism.bg