Оставката на Румен Радев:

Откриха официално обновения покрит паркинг на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

10 февруари 2026, 15:04 часа 250 прочитания 0 коментара
Откриха официално обновения покрит паркинг на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

Изпълнител на проекта е “ГБС-Инфраструктурно строителство”

Операторът на летище "Васил Левски" в София - СОФ Кънект, официално откри реновирания многоетажен покрит паркинг на терминал 2. Обновяването на паркинг беше реализирано за една година в партньорство с "ГБС-Инфраструктурно строителство", част от "Главболгарстрой". Инвестицията в реновацията от 16,6 млн. евро е една от най-големите, направени в отделен проект от трансформацията на летището до момента. 93 млн. евро е вложила СОФ Кънект в столичното летище от началото на концесията.

ОЩЕ: Започва строителството на Терминал 3 на Летище "Васил Левски"

Обновеното съоръжение разполага с четири подземни и едно изцяло ново надземно ниво. В резултат на проекта общият капацитет на паркоместата на многоетажния паркинг вече е 930, като 30 от местата са за автомобили на хора с ограничена подвижност, съобщи bgtourism.bg.

По време на реконструкцията бяха използвани едни от най-модерните строително-инженерни дейности по усилване на вертикалните конструктивни елементи с допълнително стоманобетонови стени и земетръсни шайби, както и подсилване на плочите с иновативни карбонови нишки и стоманени греди. В процеса на работа бе извършено пълно пясъкоене и инжектиране на конструктивни пунк пукнатини хидро областиране на бетона и подмяна на дила дилатационните фуги. Сигурността на обекта е гарантирана и от изцяло нова система за видеонаблюдение.

Проектът се отличава и със силен екологичен аспект, тъй като всички бетонови отпадъци, генерирани по време на строителните дейности, бяха извозени и рециклирани от главния изпълнител "ГБС – Инфраструктурно строителство" и използвани отново в реновацията на паркинга.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На откриването присъстваха Тиери До – основател, председател и главен изпълнителен директор на френския инфраструктурен фонд Меридиам и председател на Надзорния съвет на СОФ Кънект, Мари Дюмулен, посланик на Франция в България, Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект, Емил Ангелов, заместник-председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на “Главболгарстрой холдинг” и инж. Тодор Гочев, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на “ГБС- Инфраструктурно строителство” откриха реновирания паркинг.

"Нашата инвестиция в летище Васил Левски София е дългосрочен ангажимент към свързаността, просперитета и конкурентноспособността на България. Заедно с нашите партньори ние изграждаме летището на утрешния ден, което се развива устойчиво и с гордост заслужава своите пътници по най-високи световни стандарти", каза Тиери До.

"Днес е важен момент от трансформацията на летище “Васил Левски” – София. Горди сме официално да открием реновирания многоетажен покрит паркинг на Терминал 2. Този ремонт не беше просто подобрение. Той представляваше цялостна структурна и функционална трансформация на съоръжението. През последната година паркингът беше практически преустроен отвъд отвътре навън, за да отговаря на съвременните стандарти за безопасност, устойчивост и комфорт. По време на ремонта бяха използвани най-модерните строителни технологии, някои от които за първи път в България”, каза Хесус Кабайеро.

"Година след старта на проекта покритият паркинг към Терминал 2 на летище “Васил Левски”- София е завършен успешно и с издадено разрешение за ползване. Проектът има важно значение за развитието на летищната инфраструктура и за подобряване на транспортната свързаност в страната. При неговата реализация бяха приложени съвременни технологични решения в пътната инфраструктура в пълно съответствие с действащите стандарти. Това е вторият значим проект, свързан с развитието на летището след изпълнението на откритите паркинги, по които СОФ Кънект и Главболгарстой работят в партньорство. С реализирането му се допринася за утвърждаването на функционалността и модерния облик на летището", добави инж. Тодор Гочев.

Комфортен паркинг P2 e отворен и резервации за него могат да се правят на сайта sofia-airport.eu.

Снимки: bgtourism.bg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Летище София паркинг Главболгарстрой Летище Васил Левски
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес