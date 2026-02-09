Самоков почете 113 години от Булаирската епопея (ВИДЕО)

Община Самоков отбеляза 113 години от победата при Булаир- една от най-славните страници в българската военна история. С тържествена заря-проверка и концерт на Представителния ансамбъл на въоръжените сили беше отдадена почит към подвига на българските воини от Седма пехотна Рилска дивизия.

На събитието присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, народните представители Младен Маринов, Валентин Милушев и Владимир Георгиев, председателят на Читалището Стоян Пашов, общински съветници, ръководството на Община Самоков, духовници, ученици и граждани.

В словото си кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов подчерта, че Самоков е място на памет, чест и признателност и че Булаирската епопея е сред онези събития в историята ни, които не просто се изучават, а се носят в сърцето. Той отбеляза, че подвигът на българските войници надхвърля възможностите на всяко слово и че паметта за тях е дълг, който трябва да се предава от поколение на поколение, защото именно тя е нишката, която държи народа изправен.

Кметът акцентира, че преди 113 години българските войници са доказали, че в големите дела няма ранг, произход или разделение, а само кураж, дълг и любов към Отечеството. По думите му тези славни мигове са основа на националното ни самоуважение и ни напомнят кои сме, откъде идваме и каква отговорност носим към бъдещето.

В обръщението си министърът на отбраната Атанас Запрянов подчерта, че битката при Булаир е синоним на българската военна слава, символ на бойния дух, дисциплината и саможертвата на Българската армия.

В памет на загиналите герои от Булаирската епопея бяха поднесени венци