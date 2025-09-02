Конкретни мерки и безкомпромисен контрол: Терзиев със спешна реакция след катастрофата с трамвай

"Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани. Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения."

Това написа столичният кмет Васил Терзиев след потресаващия инцидент от вторник сутрин с участието на младежи. От думите му става ясно, че екипите за аварийни дейности на Столична община са реагирали незабавно и са оказали помощ да обезопасят района. Припомнете си как голямата катастрофа с трамвай при румънското посолство предизвика гледки - пометени коли, щети в подлез (ВИДЕО и СНИМКИ).

Снимка: БГНЕС

"Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата", подчерта Терзиев.

Той бе категоричен, че ще изиска и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото "гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност", казва още Терзиев.

