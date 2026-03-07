Няма да махат "щорите" на светофара на Орлов мост, още се оценява има ли ефект

Няма основание за премахвана на т. нар. "щори" на светофара за десен завой на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" на Орлов мост. Мярката е въведена с цел повишаване на безопасността и предстои да бъде оценен реалният ѝ ефект след достатъчно дълъг период на наблюдение. Това каза за Actualno.com зам.-кмета по транспорта Виктор Чаушев. Припомняме, че Европейския център за транспортни политики изпратиха писмо до кмета на София Васил Терзиев с искане тези устройства да бъдат премахната.

ОЩЕ: Иновация срещу катастрофи: Промяна за светофарите в София

"След първоначалното въвеждане на устройствата беше направена и малка корекция, така че видимостта на сигналите да бъде подобрена и те да се възприемат по-ясно от по-голямо разстояние", добави той.

За пилотния проект

"Монтирането на т.нар. "щори" на светофарната уредба на кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" е пилотна мярка за повишаване на пътната безопасност на едно от най-натоварените и конфликтни кръстовища в София", обясни той.

Идеята на устройствата е да ограничат видимостта към зеления сигнал от голямо разстояние. "Когато зеленият сигнал се вижда от 100–200 метра, част от водачите ускоряват, за да "хванат" сигнала, което увеличава риска от инциденти. Чрез поставените капаци видимостта към зелената светлина се осигурява едва когато автомобилът се приближи на около 50 метра до кръстовището или заеме по-предна позиция. Това насърчава по-плавно приближаване и по-внимателно поведение на водачите", каза Чаушев.

ОЩЕ: Четвърта светлина на светофара ще облекчава сериозно трафика

По думите му мярката има и допълнителна функция - да намали случаите на неправилно възприемане на светофарните сигнали, при които водачи преминават направо при зелен сигнал, предназначен за десен завой. "Именно подобни обърквания и неправилни маневри са били причина за редица леки пътнотранспортни произшествия на това кръстовище", изтъкна той.

На този етап мярката се прилага пилотно. Зам.-кметът по транспорт обясни, че ще бъде извършено наблюдение за по-дълъг период, след което ще бъде направена оценка на ефекта ѝ върху безопасността на движението. За целта ще се анализират и данни за пътнотранспортните произшествия, предоставяни от "Пътна полиция".

"Към момента все още е рано да се правят количествени изводи", каза той.

ОЩЕ: Светофарите и камерите в София са без защита: Бонев отново погна Митко-Светофара

Ако наблюденията покажат положителен ефект, е възможно подобни решения да бъдат приложени и на други конфликтни кръстовища в София. Подборът ще се прави след анализ на местата с повишен риск от инциденти или чести нарушения.

"Цената на подобно приспособление е сравнително ниска, от порядъка на десетки евро", уточни Чаушев.