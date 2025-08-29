Бонев към Терзиев: Време да си потърсите нов зам.-кмет по строителството, че и по правните въпроси

"Г-н Васил Терзиев, мисля че е време да си потърсите нов зам.-кмет по строителството, че и по правните въпроси". Този своеобразен призив и съвет отправя към столичния кмет лидерът на "Спаси София" Борис Бонев от профила си във "Фейсбук". От публикацията му става ясно, че причината за този призив е спрян ремонт от страна на заместник-кмета по строителството Никола Лютов за 1,2 млн. лв.

Бонев изтъква, че спирането на ремонта идва след като заместник-кметът се обидил на публикация във Фейсбук на районния градоначалник на "Люлин".

"Въпреки че този ремонт въобще не зависи от районната администрация, а основният проблем на кмета на Люлин е, че е нямал информация за провеждането му, г-н Лютов емоционално и пространно обяснява колко е важен този ремонт, но нямало да го направи. Не мога да преценя дали става дума за некомпетентност, инфантилност или злонамереност", разсъждава Бонев. ОЩЕ: Ремонтът на театър "София" се бави: СО може да загуби 10 млн. лв. евро финансиране

Пари за въпросния ремонт има

Междувременно, в бюджета на София има отделени средства за цялостен ремонт на пътен възел "Подуяне", има изготвено КСС, има многократно изразена подкрепа за стартиране на този ремонт от кмета на района (тъй като е много важно), а кметът Терзиев изрази принципна подкрепа за този ремонт на последната ни среща преди 3 седмици. Въпреки това нищо не се случва, а Лютов активно саботира проекта и отказва да го реализира. ОЩЕ: Хекимян: Васил Терзиев дръпна ръчната спирачка на Театър "София"