Край на "Тук не е информация" и "Това няма като как да стане“: Терзиев слага ред в общинската администрация

"Тук не е информация", "Това няма като как да стане" - реплики, които всеки от нас е чувал на гишетата и в кабинетите на администрацията. Но кметът на София Васил Терзиев слага край на това. "Тази заучена безпомощност е резултат от подредба, която не стимулира координация, отговорност или бързи решения. Хората усещат това ежедневно – когато трябва да чакат излишно, когато не е ясно кой носи отговорност, когато една тема се прехвърля между звена", написа той в профила си във Facebook.

Нова структура на администрацията

"Това забавя решения, увеличава административната тежест и натоварва излишно гражданите. Затова реформираме Столична община – с нова структура, която да подреди процесите, да изясни отговорностите и да позволи по-добра координация", обясни градоначалникът.

По думите на Терзиев целта е хората да усещат по-ясно и бързо грижата за тях. Но и нещо повече – целта е системата да започне да гледа напред, а не само да гаси ежедневни проблеми. "Искаме администрация, която гледа в бъдещето, планира, анализира и предвижда, вместо да реагира в последния момент и в резултат на криза. Администрация, която мисли за градското развитие. За водния ресурс. За зеленината. За планината.Предлагаме нови направления - за градско планиране, сигурност и интегрирани социални и здравни политики", заяви той.

Теризев обясни, че не се увеличава общата численост на администрацията – промените идват чрез по-добра организация и по-ясно разпределение на функциите. "Всяка реформа в администрацията изглежда техническа, но резултатите трябва да се усещат от хората", обясни той.

"Очаквам предложението да бъде прието, за да имам възможност като кмет да реализирам визията си ускоряване на развитието на София. За мен лично, политически ще е много лесно, ако структурата не получи подкрепа - да оправдая всяко несправяне на администрацията с това, че не ни беше позволено да направим реформата. Но предпочитам да имам инструментите да градим и да понеса отговорността, ако се провалим.Затова днес се надявам на малко политическа мъдрост в общинския съвет", каза кметът.