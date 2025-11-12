Разрешена ли е кризата с боклука на София: Общински съветници със сблъсък по темата

В столицата продължава напрежението около почистването и извозването на отпадъците, след като няколко обществени поръчки за сметосъбиране и сметоизвозване бяха обжалвани, а част от действащите договори изтичат. Темата коментираха в предаването „Лице в лице“ по bTV общинските съветници Карлос Контрера (независим, преди това съветник от ВМРО) и Бонка Василева (ПП-ДБ).

Според Бонка Василева журналистически разследвания в няколко онлайн медии сочат съмнения за картелни договорки между фирмите, кандидатствали по мегапоръчките за почистване на София. Тя посочи, че някои от дружествата, подали оферти, са заявили, че ще използват бази на четвърта фирма, формално несвързана с поръчките, но свързана с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.

Още: Васил Терзиев: Можем да кажем, че сме овладели криза, която изглеждаше невъзможна

По думите на Василева част от действащите договори могат да бъдат анексирани и удължени с до шест месеца, докато текат обжалванията и се търсят правни решения. Според нея проблемът с почистването вече е разрешен в районите „Люлин“ и „Красно село“, където имаше временни затруднения. В други райони – „Подуене“, „Изгрев“ и „Слатина“, където договорите изтичат, заместник-кметът Надежда Бобчева е провела срещи с районните кметове за координация на действията и осигуряване на непрекъснатост на услугата.

Карлос Контрера обвини управляващите Столичната община в хаос и липса на управленски капацитет. „Ако бяхте послушали ВМРО още през май 2025 г. и бяхме укрепили капацитета на общинската фирма, сега кризата щеше да бъде по-лека“, заяви Контрера. „Софиянци трябва да знаят, че процесът не се управлява, има хаос“, заяви независимият общински съветник. Според него настоящата криза е резултат от закъсняла подготовка и лошо планиране.

Още: “Формула” 1, криза с боклука и снега, SMS уволнение: Антон Хекимян обяснява какво прави Васил Терзиев (ВИДЕО)

Кризата започна след изтичането на част от дългосрочните договори за почистване в няколко столични района и забавянето на новите обществени поръчки, които бяха обжалвани от фирми, включително чуждестранни кандидати. Някои от най-ниските оферти – включително от турски компании – също са обект на обжалване, което блокира старта на новите договори.

Междувременно общината е принудена да търси временни решения чрез анексиране на старите договори или директно възлагане на услуги, за да не се повторят кризисни ситуации като натрупаните отпадъци в „Люлин“ и „Красно село“ през октомври.

Още: "Градът не може да чака, докато се колебаем": Терзиев поиска оставката на главния архитект на София