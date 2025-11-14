Мащабна авария: Слаба и мътна вода в София днес

Любопитно:

14 ноември 2025, 11:17 часа
Със слабо налягане и замътване на водата е възможно да се сблъскат хората в редица столични квартали, съобщиха от "Софийска вода".

Причината е авария на уличен водопровод с голям диаметър на бул. "България" № 62. За да бъде отстранен проблемът се налага промяна на схемата на водоснабдяване.

Мащабен проблем в много квартали

Засегнатите квартали са жк. "Лагера", жк. "Белите брези", жк. "Красно село - Борово", жк. "Хиподрума", жк. "Стрелбище", жк. "Иван Вазов", жк. "Гоце Делчев", жк. "Кривата река" и част от кв. "Манастирски ливади - запад" в района между ул. "Родопски извор", ул. "Мур", бул. "България" и ул. "Тодор Каблешков". Проблем с водоподаването ще имат и във Военномедицинска академя, както и Александровска болница.

Източник: БГНЕС

Всеки, който има има нужда от подробна информация за аварията, и иска да следи хода на ремонтните дейности, ще може да го направи на страницата на "Софийска вода".

Десислава Любомирова
