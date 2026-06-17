Потушиха пожарът в столичния квартал "Дружба"

Ликвидиран е пожарът в столичния квартал "Дружба" 1. Това съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Няма пострадали хора.

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По-рано тази вечер се запали изоставено хале, пълно с отпадъци и стари гуми, в квартал "Дружба". На място са били изпратени четири пожарни автомобила и 15 пожарникари. Сигналът за инцидента е бил получен в 18:35 ч.

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