На фона на хеттрика на Меси: Роналдо не успя да вкара, а Португалия се издъни срещу ДР Конго

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ни донесе втора голяма изненада. Португалия се издъни срещу ДР Конго, като не успя да победи африканката държава в първия си мач на Мондиал 2026. Кристиано Роналдо не успя да вкара, а на фона на хеттрика, който Лионел Меси реализира преди часове, това е още по-болезнено за суперзвездата. "Мореплавателите" поведоха рано в срещата, но проспунаха много шансове. "Леопардите" изравниха в края на първата част, а резултатът остана непроменен.

Португалия поведе рано, ДР Конго изравни късно

Още от самото начало на мача Португалия започна с натиска и изглеждаше като отбор, готов да доминира на терена и в резултата. Смелата игра на "мореплавателите" даде резултат още в седмата минута, когато Жоао Невеш откри резултата с гол с глава. Последваха още много атаки на възпитаниците на Роберто Мартинес, но без особен успех. Те създаваха положения, но опасни удари към вратата на ДР Конго липсваха.

От другата страна, "леопардите" се защитаваха добре и търсеха своя шанс на контраатака. И той дойде в петата минута на добавеното време. Йоан Уиса се извиси в наказателното поле на Португалия и изравни резултата.

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Кристиано Роналдо не успя да вкара, а Португалия се издъни в първия си мач

Второто полувреме отново започна с добри атаки на Португалия, но до гол така и не се стигна. Жоао Кансело успя да вкара топката в мрежата в 55-ата минута, но попадението му бе отменено заради засада. През втората част Португалия отправи повече удари към вратата на ДР Конго, но нито един от тях не беше точен. Кристиано Роналдо се озова на стрелкова позиция на няколко пъти, но ударите му не наложиха намеса на африканския страж.

До края на полувремето умората си каза думата и пресата на Португалия вече не беше толкова ефективна. Въпреки това "мореплавателите" имаха възможност да поведат отново, но не се възползваха. Така резултатът остана непроменен и Португалия и ДР Конго завършиха при резултат 1:1.

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