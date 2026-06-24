Обновеното детско отделение в МБАЛ – Елин Пелин отваря врати на 1 юли

Преди година отделението беше едно от многото детски болнични пространства в България, които ежедневно посрещат болката, страха и тревогата на децата и техните родители в среда, останала далеч от представата за място, създадено за лечение и грижа. Днес то е преобразено в пространство, което поставя детето в центъра – по-светло, по-уютно, по-човешко и достойно както за пациентите, така и за медицинските специалисти.

Проектът „Светулка – Елин Пелин“ е реализиран от Фондация „За Доброто“ в партньорство с МБАЛ – Елин Пелин, Община Елин Пелин, дарители, компании и десетки съмишленици, които повярваха, че болничната среда също лекува.

За Фондация „За Доброто“ това е част от дългосрочна мисия – детските отделения в България да се превърнат в места, които вдъхват сигурност, спокойствие и надежда. Защото всяко дете заслужава да получава медицинска грижа в среда, съобразена с неговите нужди, а всеки медицински специалист заслужава условия, които подкрепят ежедневната му работа.

„Светулка“ е доказателство, че когато местната власт, лечебните заведения, местната общност и дарителите работят ЗАЕДНО, промяната е възможна.

Официалното откриване ще се състои на 1 юли 2026 г. от 11:30 часа в сградата на МБАЛ – Елин Пелин, ул. „Здравец“ №15.

По време на събитието ще бъдат представени резултатите от проекта и хората, които със своя труд, подкрепа и съпричастност направиха тази промяна възможна.