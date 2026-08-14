"Приемственост и развитие на метрото": Откриха нови три метростанции в София

"Приемственост и стратегическо развитие на метрото". С тези думи кметът на София Васил Терзиев откри разширението на метрото с три метростанции по бул. „Владимир Вазов". Става въпрос за метростанциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“, предаде БТА. Трите метростанции са проектирани и изпълнени в съвременни, изчистени линии, които подчертават усещането за движение и динамика.

Архитектурните решения са свързани и с местата, на които се намират. Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ е оформена в цветовете на емблематичния стадион и носи символиката, свързана с футболната легенда Георги Аспарухов.

Разширението на Линия 3 от метростанция „Хаджи Димитър“ до ж.к. „Левски“ е реализирано с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на 282 321 041 лв. без ДДС (144,3 млн. евро).

Новата отсечка, която бе открита днес, е реализирана със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.

"Свързаността и мобилността са ключови за развитието, за прогреса на всяка една държава, на всяко едно общество. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов при откриването на разширението на третата линия на метрото по бул. „Владимир Вазов" в София, предаде БТА.

Пеканов поздрави Столичната община и ръководството на „Метрополитен" и посочи, че през годините метрото се е доказало като един от най-значимите символни проекти на България в Европа. Вицепремиерът изрази своите специални благодарности към инженер Стоян Братоев от Съвета на директорите на „Метрополитен", изградил метрото. ОЩЕ: Новите три метростанции по Линия 3 отварят за пътници до дни

Нови три метровлака

"Днес пускаме в експлоатация и още четири нови метровлака, което ще позволи да намалим интервалите между влаковете, каза на откриването зам.-кметът по транспорт на Столичната община Виктор Чаушев. Той съобщи, че третата линия на метрото използва съвременна система за управление на влаковете, което позволява висока степен на автоматизация и значително по-ефективна експлоатация.

Метрото ще продължи да се развива

Столичният кмет Васил Терзиев увери, че метрото ще продължи да се развива и даде за пример работата по шестте отсечки в посока „Слатина", метростанцията в „Обеля", както и предстоящото начало на реализацията на петте отсечки по бул. „Царица Йоанна", което ще осигури връзката с Околовръстното шосе. Завършва се и проектирането на петте отсечки към „Студенски град", информира още столичният кмет. В ход е планирането на разширението на метрото в посока Симеоновския лифт.

"Всичко това показва колко е важно метрото и как то трябва да е стратегически приоритет на всяка една администрация"3, каза кметът и изтъкна значението на приемствеността и запазването на темпото, тъй като развитието на метрото е пряко свързано с развитието на София и с осигуряването на една добра услуга за по-качествен въздух и зелен транспорт. ОЩЕ: "Хайде за хубавите работи да не се делим по такъв грозен начин": Позитивен - Борисов поздравява от Дара до левскарите (ВИДЕО)