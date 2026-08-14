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Новата метачна машина в Самоков вече е в експлоатация

14 август 2026, 14:24 часа 452 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Новата метачна машина в Самоков вече е в експлоатация

Новата метачна машина, закупена от Община Самоков, от днес вече е в експлоатация. Машината беше демонстративно пусната в работа в района на Туристическата градина, където кметът инж. Ангел Джоргов и директорът на общинското предприятие ,,Строителство, озеленяване и ремонт” Николай Стойнов се запознаха на място с възможностите на новата техника.

Машината е една от трите за почистване, с които разполага общинското предприятие и ще се използва за поддържане на парковете, обществените пространства и основните пешеходни зони, като целта е да се подобри както качеството, така и ефективността на извършваните дейности.

Предстои машината да бъде оборудвана и с цистерна за поливане на зелените площи, както и с дъска за сняг, за да може да се използва и през зимния сезон.

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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