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Медицински център 1 - Елин Пелин е с нова, по-светла и по-приветлива визия

14 август 2026, 14:33 часа 332 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Елин Пелин
Медицински център 1 - Елин Пелин е с нова, по-светла и по-приветлива визия

Медицински център 1 - Елин Пелин е с нова, по-светла и по-приветлива визия. Професионализъм и внимание към всеки пациент.

В него работи д-р Пехливанова – специалист по кардиология. С професионализъм, опит и лично отношение тя се грижи за профилактиката, диагностиката и проследяването на сърдечно-съдовото здраве на пациентите.

Община Елин Пелин уверява, че продължава да работи за развитието на Медицински център 1 и за осигуряването на качествена, съвременна и достъпна медицинска помощ за жителите на нашата община.

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Община Елин Пелин
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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