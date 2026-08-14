Медицински център 1 - Елин Пелин е с нова, по-светла и по-приветлива визия. Професионализъм и внимание към всеки пациент.

В него работи д-р Пехливанова – специалист по кардиология. С професионализъм, опит и лично отношение тя се грижи за профилактиката, диагностиката и проследяването на сърдечно-съдовото здраве на пациентите.

Община Елин Пелин уверява, че продължава да работи за развитието на Медицински център 1 и за осигуряването на качествена, съвременна и достъпна медицинска помощ за жителите на нашата община.