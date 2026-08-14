Община Самоков извършва лабораторен контрол на уплътняването след изграждане на подземна инфраструктура. Качеството на един основен ремонт зависи не само от асфалта, който виждаме накрая, но и от това как са изпълнени пластовете под него. Затова при ремонта на ул. „Отец Паисий“ Община Самоков въвежда допълнителен контрол още преди възстановяването на пътната настилка.

Лицензирана лаборатория извърши изпитвания на насипа над новоизградената канализация в участъка на улиците „Отец Паисий“ и „Димитър Талев“. Целта е да се установи дали обратният насип след полагането на тръбите е уплътнен съгласно изискванията и може да осигури стабилна основа за последващото изграждане на пътната конструкция.

Контролът включва два вида полеви изпитвания. Чрез натискова плоча се проверява как уплътненият пласт реагира при натоварване и каква е неговата деформируемост. Така се установява дали основата е достатъчно стабилна и носимоспособна.

Паралелно се извършва и изпитване чрез заместване с пясък, при което се определя действително постигнатата плътност на насипа на място. Получените стойности позволяват да се оцени степента на уплътняване и дали изпълнението отговаря на заложените технически изисквания.

Този контрол е особено важен след извършването на дълбоки изкопи за канализация. Ако обратният насип не е уплътнен качествено, с времето може да се получи слягане, което впоследствие да доведе до пропадане или деформация на новоположения асфалт.

Резултатите от лабораторните изпитвания ще дадат обективна оценка на изпълнението, преди да се премине към следващите пластове на пътната конструкция. Така евентуални отклонения могат да бъдат установени и коригирани навреме – докато участъкът все още е в процес на работа.

В момента работата по ул. „Отец Паисий“ продължава с подмяната на водопроводната мрежа. Дейностите се извършват поетапно, като ще налагат временно затваряне на отделни участъци и са възможни временни прекъсвания на водоподаването в района.

След приключването на работата по подземната инфраструктура предстои цялостното възстановяване на уличното платно с нова асфалтова настилка и пътна маркировка.