От метрото до детската болница: Васил Терзиев призова за ясна държавна подкрепа за общинските проекти

В управленската програма на премиера Румен Радев има неща, които виждаме и които са важни за Столичната община. Надяваме се още по-конкретно да бъдат заложени неща като софийското метро и развитието му и да бъде намерен път за финансиране. Това заяви кметът на София Васил Терзиев след откриването на три нови станции от линия три на столичното метро. На 12 август правителството прие Програма за управление на България за 2026 г. -2030 г.

ОЩЕ: "Приемственост и развитие на метрото": Откриха нови три метростанции в София

По думите му отсечката за Студентски град ще изиска финансиране от порядъка на 500–600 млн. евро, което трудно би станало със средства на Столичната община. "Надявам се да заложат повече средства и за развитието на цялостния градски транспорт в София и да намерим решение на казуса с издръжката на охраната на метрото и тя да мине към бюджета на МВР", добави кметът.

"Друга важна тема за Столичната община е преминаването към едносменен режим на училищата", посочи още Терзиев и добави, че се надява на добро сътрудничество и подкрепа за всички образователни проекти, които касаят детските градини, за да можем да се реши най-належащите проблеми на града.

"Витоша също е приоритет, който е важен и за правителството, и за нас като община. По него трябва да работим заедно, за да може най-накрая да се намери правилното решение и софиянци да не страдат от липсата на достъп до планината", посочи Терзиев.

ОЩЕ: Терзиев: Проблемът с местата в детските градини може да изчезне до две години

"Разбираме желанието на правителството да има по-водеща роля, но се притесняваме, че програмата, въпреки че не беше перфектна преди, все пак беше прилично прозрачна. В крайна сметка се надявам тези неща, като Околовръстния път и довършването на детската болница, които са важни и за София, и за България, да намерят път към практическото реализиране и финансиране", посочи той.